Аналитики отметили возвращение рекламы покинувших Россию брендов

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Иностранные бренды, ушедшие в 2022 году, возобновили рекламную деятельность на российском рынке в 2023 году, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Telecomdaily.
Ранее сообщалось, что российский спрос на ремонт комплектующих для электронной техники и систем хранения данных иностранного производства за последний год вырос в пять раз.
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Александр Климов