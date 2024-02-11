В МИД России заявили о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары российской стороны по странам НАТО, не выполняющим свои финансовые обязательства. Такое заявление прозвучало во время предвыборного митинга политика в Южной Каролине.