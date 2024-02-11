В МИД России заявили о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов

Фото: iStock/iDymax
Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил в беседе с РИА Новости, что Бельгия потеряет статус мирового центра торговли алмазами после введения санкций против алмазов из РФ.
Ранее сообщалось, что государства G7 и страны Евросоюза планируют ввести полный запрет на импорт алмазов из России. В 2022 году Евросоюз не смог ввести ограничения, так как этому воспротивилась Бельгия, для которой торговля драгоценными камнями является важной частью экономики.
Читайте также:
NYT: Страны G7 и ЕС вводят полный запрет на импорт российских алмазов
Захарова прокомментировала ситуацию с замороженными российскими активами
МИД России прокомментировал разрыв договора аренды с посольством Украины
Екатерина Коршунова