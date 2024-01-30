Андрей Воробьёв проинспектировал строительство Южно-Лыткаринской автодороги

Запустить движение по Южно-Лыткаринской автодороге, или трассе ЮЛА, как её давно уже называют москвичи и жители Подмосковья, планируется в конце года. Проверить, как идёт строительство, приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Эта трасса имеет важное значение для всего юга и юго-востока региона. Её запуск поможет значительно разгрузить трафик в городских округах Балашиха, Лыткарино, Люберцы, Ленинский и Раменское. Тем самым транспортные условия улучшатся для трёх с половиной миллионов человек, проживающих в столице и в Подмосковье.
Фото: Антон Чернов
При проектировании автомагистрали были учтены пожелания местных жителей. Например, в некоторых населённых пунктах трасса будет проходить ниже уровня земли либо проходить через тоннели. В настоящий момент ЮЛА готова на четверть. В конце прошлого года был досрочно введён в эксплуатацию участок съезда на Северо-Восточную хорду в сторону Москвы. Благодаря этому жители Люберец и Балашихи теперь добираются до столицы не за 40 минут, а за 10.
Фото: Антон Чернов
Он также добавил, что на трассе будет много мостов, искусственных сооружений. Предстоит большая перепланировка и перекладка сетей. Всего в рамках проекта предусмотрено переустройство свыше 280 инженерных коммуникаций. Однако задача открыть дорогу к концу года не снимается, подчеркнул губернатор.
Фото: Антон Чернов
Транспортные потоки на Южно-Лыткаринской автодороге будут пущены в обход Москвы с юго-восточного направления. Она позволит разгрузить кольцевую автодорогу и вынесенные магистрали. До аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет добраться в 2,5 раза быстрее, чем сейчас.
Фото: Антон Чернов
Реализация проекта ЮЛА стала возможной благодаря федеральному финансированию, а также механизмам государственно-частного предпринимательства. Это самая крупная концессия региона в сфере дорожного строительства - инвестиции свыше 160 млрд рублей. Губернатор Андрей Воробьёв рассказал также о планах по строительству ещё двух концессионных дорог — дублёров Щёлковского и Егорьевского шоссе.
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Фото: Антон Чернов
«Подмосковье развивается, это заставляет нас реализовывать масштабные проекты. Один из них — ЮЛА, это 45 километров, которые пройдут через 5 муниципалитетов от Варшавки до М-12», — рассказал глава региона Андрей Воробьёв.
Фото: Антон Чернов
Он также добавил, что на трассе будет много мостов, искусственных сооружений. Предстоит большая перепланировка и перекладка сетей. Всего в рамках проекта предусмотрено переустройство свыше 280 инженерных коммуникаций. Однако задача открыть дорогу к концу года не снимается, подчеркнул губернатор.
Фото: Антон Чернов
Транспортные потоки на Южно-Лыткаринской автодороге будут пущены в обход Москвы с юго-восточного направления. Она позволит разгрузить кольцевую автодорогу и вынесенные магистрали. До аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет добраться в 2,5 раза быстрее, чем сейчас.
Фото: Антон Чернов
Реализация проекта ЮЛА стала возможной благодаря федеральному финансированию, а также механизмам государственно-частного предпринимательства. Это самая крупная концессия региона в сфере дорожного строительства - инвестиции свыше 160 млрд рублей. Губернатор Андрей Воробьёв рассказал также о планах по строительству ещё двух концессионных дорог — дублёров Щёлковского и Егорьевского шоссе.
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Александр Бойцов