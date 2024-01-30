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Андрей Воробьёв проверил ход строительства Южно-Лыткаринской автодороги

30 января 2024, 11:56
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Ленинский городской округ на место строительства Южно-Лыткаринской автодороги . Это трасса в ближайшей перспективе станет частью скоростного транспортного каркаса столичной агломерации.
«Подмосковье активно развивается. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты для комфортного проживания жителей региона. Мост через Москва реку протяженностью 45 км соединяет пять муниципалитетов от Варшавского шоссе до М-12. Строительство мы начали в марте 2023 года, а к концу этого должны будем закончить», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в настоящий момент над строительством моста работает порядка трех тысяч человек, в дальнейшем число будет увеличено до 5000.


Кроме этого, в этом году также начнется строительство Егорьевского шоссе, которое планируется реализовать за два года.

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Аналитики назвали самый продуктивный город России
Авито Работа назвал самый продуктивный город России в январе 2024 года
30 января 2024, 12:00

Фото: IStock/Liubomyr Vorona

В январе 2024 года высокую продуктивность показали жители Волгограда, Самары и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Работы» (есть в распоряжении «Радио 1»).
Для определения среднего уровня продуктивности россиян просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале. Уровень работоспособности от 8 до 10 баллов оценили 64, 62 и 58 процентов жителей первой тройки лидеров. В Москве высокую продуктивность ощутили только 54% респондентов. Самым непродуктивным городом оказался Челябинск – 37% жителей ощутили высокую работоспособность в январе.

Всего эксперты Авито Работы опросили больше семи тысяч работающих россиян. Согласно исследованию, в январе текущего года наибольший прилив продуктивности респонденты ощущают с 10:00 до 12:00 (46%), с 14:00 до 17:00 (26%), с 12:00 до 14:00 (21%), с 6:00 до 10:00 (19%) и с 17:00 до 20:00 (14%).

В январе текущего года больше половины россиян (54%) заявили, что чувствуют себя замотивированными и продуктивными. В декабре 2023 года данный показатель составлял 57%. При этом, в конце прошлого года самыми продуктивными были работники из Казани (66%), Ростова-на-Дону (65%).

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#работники
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#исследование
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На строительстве обхода Малых Вязём смонтировали пролёт моста через реку
30 января 2024, 11:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство обхода деревни Малые Вязёмы ведётся в Одинцовском городском округе в рамках развития ЦКАД, в настоящее время на объекте выполнено более 50 процентов земляных работ и смонтирован пролёт моста через реку Большую Вязёмке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«На сегодняшний день разработано более 65 тысяч кубометров грунта, ведется прокладка ливневой канализации. (…) Смонтировано пролётное строение моста через Большую Вязёмку, ведётся монтаж поперечных связей и боковых консолей», — отмечается в сообщении.
Завершить строительство обхода Малых Вязём планируется в конце текущего года. Новая дорога избавит автомобилистов от необходимости переезжать железнодорожные пути. Кроме того, обход разгрузит местную дорожную сеть и сделает движение более безопасным.

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#автодор
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В Подмосковье за неделю эвакуировали около 3 тыс неправильно припаркованных машин
30 января 2024, 11:38

Фото: Фотобанк МО/Владислав Башкиров

Около 3 тысяч автомобилей, нарушивших правила парковки, эвакуировали на штрафные стоянки с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Подмосковье за неделю было перемещено 2847 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. По сравнению с предыдущей неделей таких машин стало на 67 больше», — отметили в министерстве.
Больше всего машин эвакуировали с улиц Красногорска — 338, второе место антирейтинга заняли Мытищи, откуда увезли 278 неправильно припаркованных машин. На третьем месте Ленинский округ с 210 эвакуированными автомобилями. В пятёрку вошли также Котельники (208 машин) и Долгопрудный (178 машин).

Узнать, где находится машина, эвакуированная на территории Московской области, можно по телефону специальной службы: 8 (800) 444-58-34. Кроме того, вся информация о перемещённых автомобилях размещена на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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#парковка
#автомобили
#эвакуация
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#московская область
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С 31 января изменится расписание некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений
30 января 2024, 10:45

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 31 января. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Изменение расписания произойдет в связи развитием инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1.

«Технологические «окна» назначены с 31 января по 29 февраля за исключением выходных дней в интервале с 23:40 до 5:30. В этот период железнодорожники продолжат монтаж металлоконструкций надземного пешеходного перехода, распределительного вестибюля, восточного и западного выходов в город, а также спуска на платформу», — отметили в министерстве.

Будет ограничено движение на первом и втором главных путях. Движение поездов на перегоне Москва – Бескудниково организуется по одному пути в обе стороны из-за у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

Кроме этого, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, а некоторые поезда временно выведут из графика.

Стоит отметить, что все изменения в расписании можно будет увидеть на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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#мцд
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В Коломенском университете стартовали очные туры олимпиады по литературе
30 января 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Очные туры Толстовской олимпиады по литературе начали проводить в аудиториях филологического факультета Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), в испытаниях участвуют более 90 старшеклассников, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В числе участников не только жители столичного региона. Некоторые ребята приехали из Ульяновска, Вологды, Уфы, Тамбовской и Ярославской областей», — отмечается в сообщении.
Победители финального этапа олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

В феврале этого года в Коломенском университете соберутся также участники олимпиад по праву, истории, педагогике и обществознанию.

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#литература
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В Московской области за год трудоустроились более 20 тыс подростков
30 января 2024, 10:18

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Свыше 20 тысяч подростков официально устроились на работу в Подмосковье в 2023 году, при этом более половины из них работали во время летних каникул, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В минувшем году в регионе было трудоустроено 20,1 тысячи подростков, из них 12 тысяч 551 человек работали в период летних каникул. Средняя заработная плата несовершеннолетних в 2023 году составила 18,2 тысячи рублей, что на 2,2 тысячи рублей больше, чем годом ранее», — уточнил председатель комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он также напомнил, что в Подмосковье каждый несовершеннолетний, который утроился на работу при содействии службы занятости, получает доплату в размере 2 250 рублей в месяц.

Наиболее популярными вакансиями среди подмосковных подростков стали рабочий по благоустройству, рабочий зелёного хозяйства и подсобный рабочий.

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#подмосковье
#московская область
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Переселенцы с Крайнего Севера начали получать жилищные сертификаты
30 января 2024, 10:17

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье вручили жилищные сертификаты переселенцам с Крайнего Севера. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» участники могут получить жилищный сертификат для приобретения жилья.

«Обладательница сертификата, Любовь Евсюкова, проработала в районах Крайнего Севера более 17 лет. После переезда в Московскую область жилищный вопрос для нее был актуальным. Она приняла решение принять участие в государственной программе и после ожидания своей очереди наконец получила сертификат на приобретение квартиры», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что для получения сертификата гражданин должен иметь стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет и начать работать не позже 1992 года, а также не иметь жилья за пределами севера.

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Подмосковный ИТ-проект стал победителем в Национальной премии в сфере цифровизации
30 января 2024, 10:02

Фото: пресс-служба МИнгос МО

Подмосковный ИТ-проект получил Национальную премию в сфере цифровизации «КулибИТ-2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Победителем премии в номинации «Основные бизнес процессы, Госуправление/социальные институты» стал проект «Единый портал записи в кружки, секции и Дома культуры Подмосковья».

« Данный проект это единый информационный ресурс для посетителей домов культуры любого возраста. В цифровом сервисе представлена информация о 886 домах культуры и более 17 тысяч клубных формирований. В личном кабинете пользователь может отследить статус заявлений, увидеть расписание занятий — как собственное, так и членов семьи, прикрепить социальную карту или карту «Стрелка» для сканирования посещений и оставить обратную связь», — поделился директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Стоит отметить, что всего в конкурсе принимали участие порядка 19 проектов.

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В Подмосковье продлили предупреждение об опасной погоде из-за гололедицы
30 января 2024, 09:40

Фото: Фотобанк МО/Мария Шуревская

«Жёлтый» уровень погодной опасности, введённый на территории столичного региона из-за гололедицы, продлили до утра среды, 31 января, информация об этом размещена на официальном сайте Гидрометцентра.
«Москва, Московская область — гололедица на дорогах. Период предупреждения — до 08:00 31 января», — говорится в сообщении.
Предыдущее предупреждение было введено до 11 утра 30 января.

Согласно метеорологическому прогнозу, вторник, 30 января, в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Температура в Москве ожидается от 1 до -1 градуса. В Московской области — от -3 до 2 градусов. Ветер западный, 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 757 мм ртутного столба.

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#подмосковье
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