Андрей Воробьёв проверил ход строительства Южно-Лыткаринской автодороги

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Ленинский городской округ на место строительства Южно-Лыткаринской автодороги . Это трасса в ближайшей перспективе станет частью скоростного транспортного каркаса столичной агломерации.
«Подмосковье активно развивается. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты для комфортного проживания жителей региона. Мост через Москва реку протяженностью 45 км соединяет пять муниципалитетов от Варшавского шоссе до М-12. Строительство мы начали в марте 2023 года, а к концу этого должны будем закончить», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что в настоящий момент над строительством моста работает порядка трех тысяч человек, в дальнейшем число будет увеличено до 5000.
Читайте также:
Воробьёв: до конца года все поликлиники, женские консультации и стоматологии приведут к общему стандарту
Воробьёв открыл в Подмосковье Год семьи, вручив награды многодетным
Образовательный комплекс в Красногорске заработает на год раньше плана
Мира Полтева