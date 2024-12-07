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Аркадий Ротенберг вложит ₽15 млрд в строительство отелей в Крыму

Фото: istockphoto/VvoeVale

Фото: istockphoto/VvoeVale

В 2027 году в Ялте на месте санатория «Жемчужина» появится новый гостиничный комплекс. Известный российский бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен вложить в проект более 15 миллиардов рублей.


О начале реализации инвестиционного проекта предприниматель рассказал РБК. По его словам, комплекс будет включать в себя два отеля. Пятизвёздочный на 180 номеров и четырёхзвёздочный на 140 номеров. На территории также появятся медицинский центр, несколько ресторанов, конференц-залы и места для проведения раутов и банкетов. Изюминкой проекта станет пешеходный мост к знаменитому замку «Ласточкино гнездо».

Называться гостиничный комплекс будет «Рахиль», в честь матери Аркадия Ротенберга. Реализацией проекта займётся принадлежащая бизнесмену компания «Визант Групп». Под её управлением находятся пять бывших санаториев на южном берегу Крыма. Местные власти продали их на аукционных торгах в 2018 году. «Жемчужина» обошлась Ротенбергу в 529 миллионов рублей.

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#предприниматель
#отель
#крым
Эксперт Кондратьев: банки не принимают старые доллары из-за безопасности
07 декабря 2024, 11:18

Фото: iStock/ Pineapple Studio

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что старые доллары отказываются принимать не с целью ущемить граждан РФ, а из соображений безопасности банков, проинформировало агентство ТАСС.
В кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!» Никита Кондратьев обратил внимание, что такая тенденция с отказом в приеме долларов старого образца отслеживается по всему миру.

«Так же и в России — ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки хотят обезопасить себя с точки зрения долгосрочных денег, которые имеются у них в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры», — подчеркнул эксперт.

Банки почти перестали покупать у граждан РФ купюры долларов, которые находятся в неидеальном состоянии, сообщила газета «Известия». Клиентам могут отказать в приёме валюты из-за маленьких пятнышек, потертостей, помятостей или следов от воды. Такое случается, даже если люди до этого купили валюту в том же банке.

В кредитных организациях отмечали, что граждане РФ сами не желают приобретать подобные доллары из-за отказов в приеме старых и подпорченных купюр за рубежом.

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#россияне
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#доллар
#валюта
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В Индии не приняли решения по единой валюте БРИКС
Bloomberg: Индия не имеет четкого решения по созданию единой валюты БРИКС
07 декабря 2024, 05:00

Фото: iStock/Sagittarius Pro

В Индии еще не приняли решения по созданию единой валюты БРИКС с целью сокращения использования доллара. Об этом рассказал управляющий Центрального банка страны Шактиканта Дас агентству Bloomberg.
«Валюта БРИКС — это была идея, выдвинутая одним из членов, она обсуждалась, но никакого решения принято не было», — поделился Дас.

Глава индийского ЦБ отметил, что при принятии решения важно иметь в виду географическую разнородность стран. Также по словам Даса, сейчас Индия работает над повышением использования рупии в трансграничных расчетах в рамках политики премьер-министра Нарендры Моди. Было отмечено, что в этом направлении есть трудности из-за отсутствия свободной конвертируемости местной валюты.

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#валюта
#индия
#брикс
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Греф назвал большой угрозой монополизацию регулятором некоторых технологий
06 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Глава Сбербанка Герман Греф назвал большой угрозой монополизацию ЦБ РФ некоторых технологий. Об этом он заявил в рамках Дня инвестора.
Руководитель финансовой организации отметил, что монополизация Банком России платежного QR-кода является беспрецедентной вещью, которая «отбивает всякое желание заниматься инновациями». По мнению Грефа, сегодня границы регулятора заходят за различные буйки в сфере бизнеса.

По словам главы «Сбера», одна из угроз сегодня — это монополизация сервиса оплаты улыбкой, поскольку, как утверждает Греф, тогда будут остановлены инновации.

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#инновации
#банк россии
#инфляция
#оплата
#сбербанк
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Жителям Подмосковья посоветовали употреблять не более двух конфет в день
06 декабря 2024, 17:50

Фото: iStock / pamela_d_mcadams

Жители Подмосковья приобрели в ноябре 3,7 тыс. тонн сладостей. Это равняется 126 кг конфет в день, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На прилавках региональных магазинов, торговых сетей, рынков и ярмарок представлен широкий выбор таких товаров. Это зефир, шоколад, вафли, козинаки, сахарная вата и конфеты, начиная с леденцовой карамели и знакомых всем с детства батончиков, заканчивая сухофруктами, халвой, нугой, желе и марципаном», – отметили в министерстве.
Там также посоветовали употреблять сахар в умеренных дозах – около 19 гр., или одну – две конфеты в день.

Чтобы приобрести вкусный, качественный и безопасный сладкий подарок к новогодним праздникам, в ведомстве рекомендовали делать это в местах санкционированной торговли. Это супермаркеты, магазины, городские рынки и специализированные ярмарках. При этом следует обращать внимание на этикетку упаковки, дату изготовления и срок годности товара.

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#московская область
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#продовольствие
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Количество «матрасно-подушечных» накоплений россиян упало на 20%
Греф: «матрасно-подушечные» деньги россиян сократились на 20% за полгода
06 декабря 2024, 15:44

Фото: iStock/ArtemSam

Аналитики Сбера оценивают снижение «матрасно-подушечных» накоплений россиян за последние полгода на 20%. Об этом сообщил руководитель финансовой организации Герман Греф, передает ТАСС.
По его словам, финансовое поведение граждан РФ за указанный период серьезно изменилось. То, что россияне стали чаще вкладывать деньги, позволит людям зарабатывать, а экономике активнее использовать ресурсы, отметил Греф.

Руководитель финансовой организации подчеркнул, что в текущем году главным ориентиром для россиян стали депозиты. На сегодняшний день между «подушкой и депозитом» разница 29%, заключил Греф.

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#деньги
#газ
#россияне
#рф
#цб
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В Егорьевске построят завод детской обуви на земле за 1 рубль
06 декабря 2024, 12:48

Фото: istockphoto.com/tatyana_tomsickova

Завод по производству детской и подростковой обуви построит в Егорьевске компания «АР ФОРЕСТ», участок под проект инвестору предоставили в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект оцениваются в 40 миллионов рублей. Запустить предприятие планируется в 2027 году, а выйти на полную производственную мощность — в 2028 году. Ожидается, что к этому времени объём производства увеличится с первоначальных 250 тысяч пар в год до 350 тысяч», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на предприятии будет создано десять рабочих мест.

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#рабочие места
#екатерина зиновьева
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В Солнечногорске заработало предприятие по переработке полимерных отходов
06 декабря 2024, 12:32

Фото: istockphoto.com/tatyana_tomsickova

Цех по переработке полимерных отходов запустила в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск компания «БАРСА Групп», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания «БАРСА Групп» запустила предприятие по производству упаковочных материалов в индустриальном парке «Есипово» год назад. Запуск нового цеха позволит компании не только увеличить объёмы производства, но и обеспечить себя сырьём: из полимерных отходов здесь будут делать гранулы, из которых производится стретч-плёнка для упаковки товаров, грузов, продуктов, и многого другого», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что с запуском нового цеха общий объём инвестиций компании «БАРСА Групп» в проект увеличился с 200 до 300 миллионов рублей, а количество занятых на предприятии рабочих вырастет с 30 до 55.

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#мининвест мо
#солнечногорск
#производство
#переработка
#экономика
#екатерина зиновьева
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На инвестпортале Подмосковья запустили сервис техподдержки
06 декабря 2024, 12:13

Фото: istockphoto.com/Shutthiphong Chandaeng

Сервис технической поддержки начал работать на инвестиционном портале Московской области, через этот сервис пользователи смогут получить разъяснения по работе портала, а также предложить те или иные нововведения, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«С помощью сервиса «Техподдержка», используя форму обратной связи, можно будет оперативно решить опросы по взаимодействию с порталом. Кроме того, через «Техподдержку» любой желающий сможет прислать свои предложения по доработке платформы или внедрению новых опций», — отметили в министерстве.
Переписка со специалистами техподдержки инвестпортала ведётся в личном кабинете пользователя. А если возникли сложности с авторизацией, теперь можно заполнить «аварийную форму» на странице техподдержки и оставить свои контакты.

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#подмосковье
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В ЦБ высказались о вероятности снижения ключевой ставки в 2025 году
Советник Набиуллиной Тремасов усомнился в снижении ключевой ставки в 2025 году
06 декабря 2024, 11:37

Фото: istockphoto/Aleks_G

Не должно быть уверенности в том, что ключевая ставка станет снижаться в грядущем году, считает советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов.
«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно», — произнес он в рамках XXII Российского облигационного конгресса.

Перед этим экономист Денис Ракша рассказывал, что будет с ценниками в России в следующем году. Он отметил, что цены на товары могут расти поэтапно. Таким образом какие-то могут вырасти уже завтра, а какие-то — позже. Кроме того, аналитик упомянул девальвацию и инфляцию. Подробности в материале «Радио 1».

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#экономика
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