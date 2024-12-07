Аркадий Ротенберг вложит ₽15 млрд в строительство отелей в Крыму

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В 2027 году в Ялте на месте санатория «Жемчужина» появится новый гостиничный комплекс. Известный российский бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен вложить в проект более 15 миллиардов рублей.
О начале реализации инвестиционного проекта предприниматель рассказал РБК. По его словам, комплекс будет включать в себя два отеля. Пятизвёздочный на 180 номеров и четырёхзвёздочный на 140 номеров. На территории также появятся медицинский центр, несколько ресторанов, конференц-залы и места для проведения раутов и банкетов. Изюминкой проекта станет пешеходный мост к знаменитому замку «Ласточкино гнездо».
Называться гостиничный комплекс будет «Рахиль», в честь матери Аркадия Ротенберга. Реализацией проекта займётся принадлежащая бизнесмену компания «Визант Групп». Под её управлением находятся пять бывших санаториев на южном берегу Крыма. Местные власти продали их на аукционных торгах в 2018 году. «Жемчужина» обошлась Ротенбергу в 529 миллионов рублей.
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Александр Бойцов