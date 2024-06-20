На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Российские предприниматели Аркадий и Игорь Ротенберги объявлены в розыск на Украине, согласно документам, опубликованным украинским МВД.
В Киеве заявляют, что Аркадий Ротенберг якобы скрывается от досудебного расследования, с датой его «исчезновения» 17 августа 2022 года. Ранее о его розыске не сообщалось.
В документах, касающихся Игоря Ротенберга, указано, что ему предъявлены обвинения по следующим статьям: часть 4 статьи 110-2 («Финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»), часть 3 статьи 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»), и часть 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)»).
В 2023 году Служба безопасности Украины утверждала, что сумма конфискованных украинских активов Аркадия Ротенберга составляет 300 миллионов долларов.
Читайте также:
МВД России объявило Юлию Тимошенко в розыск
Бывшего мэра Магаса объявили в розыск
Проживающий в Лондоне политик Андрей Сидельников объявлен в розыск
В документах, касающихся Игоря Ротенберга, указано, что ему предъявлены обвинения по следующим статьям: часть 4 статьи 110-2 («Финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»), часть 3 статьи 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»), и часть 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)»).
В 2023 году Служба безопасности Украины утверждала, что сумма конфискованных украинских активов Аркадия Ротенберга составляет 300 миллионов долларов.
Читайте также:
МВД России объявило Юлию Тимошенко в розыск
Бывшего мэра Магаса объявили в розыск
Проживающий в Лондоне политик Андрей Сидельников объявлен в розыск
Артем Кузьмин