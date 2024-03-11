Армия США получила в распоряжение «революционный» миномет NEMO

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Компания BAE Systems поставила армии США первый прототип самоходного миномета NEMO, установленного на шасси бронированной многоцелевой машины (AMPV). «Прорывная» машина получила автоматический модуль с минометом, сообщает журнал Army Recognition.
Базовое шасси гусеничной AMPV было дополнено комплектом External Mission Equipment Package, на который можно быстро устанавливать различные боевые модули. Самоходная установка оснащена дистанционно управляемым минометным комплексом Patria NEMO.
В ближайшие месяцы будут проведены полевые испытания AMPV NEMO, чтобы определить его пригодность.
Отмечается, что миномет калибра 120 миллиметров может работать в режиме одновременной огневой атаки, при котором пять мин, выпущенных за четыре секунды, одновременно достигают цели; максимальная скорострельность NEMO составляет 10 выстрелов в минуту, а дальность полета обычного снаряда – 10 км.
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«Эта поставка знаменует собой дебют первой в мире полностью автоматизированной минометной системы, установленной на гусеничном бронетранспортере», – сообщается в материале.
Отмечается, что миномет калибра 120 миллиметров может работать в режиме одновременной огневой атаки, при котором пять мин, выпущенных за четыре секунды, одновременно достигают цели; максимальная скорострельность NEMO составляет 10 выстрелов в минуту, а дальность полета обычного снаряда – 10 км.
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Александр Климов