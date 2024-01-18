«АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом весной

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«АвтоВАЗ» будет выпускать автомобили под новым брендом на своём заводе в Санкт-Петербурге, их продажи начнутся уже весной текущего года. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».
Соколов отметил, что линейка товаров будет расширяться. За выпуск новых проектов будет отвечать завод в Санкт-Петербурге.
По словам президента компании, продажи новой продукции, которая носит самостоятельный характер, будут происходить в дилерских центрах Lada. Соколов также подтвердил зарегистрированный товарный знак с буквой Х.
Ранее сообщалось, что дочерняя компания российского автопроизводителя «АвтоВАЗ», ООО «Автозавод Санкт-Петербург», подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х. Под этим брендом будут выпускаться автомобили разных видов, в том силе и беспилотные, а также двигатели, запчасти и иная продукция.
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По словам президента компании, продажи новой продукции, которая носит самостоятельный характер, будут происходить в дилерских центрах Lada. Соколов также подтвердил зарегистрированный товарный знак с буквой Х.
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Екатерина Коршунова