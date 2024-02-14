АвтоВАЗ «не потянул» переданный завод Nissan и вернёт его в госсобственность

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В 2023 году бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге был безвозмездно передан АвтоВАЗу. В ближайшее время предприятие будет переоформлено в собственность государственного института.
Об этом на конференции аналитического агентства «Автостат» сообщил вице-президент по продажам и маркетингу крупнейшего российского автопроизводителя Дмитрий Костромин, передаёт «РБК». По данным издания, бывший Nissan, а ныне «Автозавод Санкт-Петербург», вернулся в собственность государственного автомобильного и автомоторного института (НАМИ), который подведомственен Минпромторгу. Именно НАМИ и выкупил в 2022 году предприятие у японского автопроизводителя за символическую цену.
Эксперты авторынка отмечают, что смена собственника необходима для ухода от санкционных рисков. Далее завод либо останется в госсобственности и на его площадке будет производиться контрактная сборка для китайских автомобилей Chery, либо НАМИ передаст предприятие партнёрам из КНР в доверительное управление.
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Эксперты авторынка отмечают, что смена собственника необходима для ухода от санкционных рисков. Далее завод либо останется в госсобственности и на его площадке будет производиться контрактная сборка для китайских автомобилей Chery, либо НАМИ передаст предприятие партнёрам из КНР в доверительное управление.
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Александр Бойцов