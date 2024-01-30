«Автозавод Санкт-Петербург» выпустил первую партию автомобилей бренда Xcite

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«Автозавод Санкт-Петербург» принял решение о запуске собственного автомобильного бренда. На предприятии, ранее принадлежавшем Nissan, будут производить машины марки Xcite («Иксайт»).
Планируется, что предприятие запустит в производство нескольких новых моделей в сотрудничестве с зарубежными партнёрами. Бренд Xcite станет вариантом «семейного» автомобиля. Его название можно перевести с английского как «волновать», «будоражить». Отмечается, что это первый собственный проект в новейшей истории автозавода.
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Александр Бойцов