«АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей согласно стратегии компании до 2030 года

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Совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития компании до 2030 года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
Ранее сообщалось, что иностранные банки и поставщики массово отказываются от работы с «АвтоВАЗом» из-за санкций США в отношении российского автопроизводителя. Президент компании Максим Соколов сообщил, что введение санкций в отношении предприятия сильно сказалось на нём, однако с этим давлением удалось справиться без тяжелых потерь.
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Екатерина Коршунова