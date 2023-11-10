Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке

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Президент США Джо Байден заявил о снижении цен на бензин, которому не помешало даже обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Байден написал в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что из-за масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риядом и запрета РФ на экспорт топлива стоимость нефти в США значительно выросла. Москва сократила производство нефти на 300 тысяч баррелей в месяц до конца этого года, а Саудовская Аравия — на миллион. На формирование цен также оказали влияние наводнения в Ливии, которые помешали поставкам.
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Екатерина Коршунова