Банки раскритиковали идею отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ

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Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) раскритиковал инициативу «Единой России» об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на обращение представителей банковского сектора к Госдуме, правительству и Совету Федерации.
С данной инициативой выступил в 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин. Рассмотрение длилось 4 месяца, а потом временно прекратилось в мае 2020 года из-за протестов, которые исходили от представителей банковской сферы.
В финансовых организациях заявляют, что запрет на взимание комиссии при оплате счетов по ЖКХ может привести к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, в следствии чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов.
Может существенно сократиться платежная инфраструктура за счет резкого снижения числа банковских платежных агентов. Их услуги практически целиком оплачиваются за счет комиссионных доходов. При этом в НСФР поддерживают отмену комиссий для пенсионеров и льготников.
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С данной инициативой выступил в 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин. Рассмотрение длилось 4 месяца, а потом временно прекратилось в мае 2020 года из-за протестов, которые исходили от представителей банковской сферы.
Может существенно сократиться платежная инфраструктура за счет резкого снижения числа банковских платежных агентов. Их услуги практически целиком оплачиваются за счет комиссионных доходов. При этом в НСФР поддерживают отмену комиссий для пенсионеров и льготников.
«Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в чью пользу осуществляется платеж», — сказано в письме представителей финансового сектора.Ранее сообщалось, что власти установили ограничения на повышение тарифов ЖКХ в период с 2024 по 2028 годы на уровне 9,8-11 процентов, но это значение может варьироваться в зависимости от региона.
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Мария Фирсова