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В дипломатической миссии отметили, что США раскручивает лживый тезис о том, что советское руководство якобы целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев.
ТАСС пишет, что попытки американской администрации увязать голод на Украине в начале 1930-х годов с СВО можно объяснить стремлением демонизировать Россию. Об этом сказано в комментарии, который распространило в субботу посольство РФ в Вашингтоне.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему на Украине именно «режим». По мнению пресс-секретаря президента РФ, «в нормальном руководстве страной», где проживают миллионы русских, невозможны такие дискриминационные заявления, которые допускает Киев. Такие высказывания характерны для режима.
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«Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю», - заявили в посольстве РФ, вспомнив, что «масштабный неурожай и нехватка продовольствия 90 лет назад стали гуманитарной катастрофой для Советского Союза».
В дипмиссии отметили, что последствия этого стали «общей трагедией русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны».В ведомстве отметили, что нелепо выглядит стремление администрации увязать события первой половины ХХ века с СВО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему на Украине именно «режим». По мнению пресс-секретаря президента РФ, «в нормальном руководстве страной», где проживают миллионы русских, невозможны такие дискриминационные заявления, которые допускает Киев. Такие высказывания характерны для режима.
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Мария Фирсова