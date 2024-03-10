Bild am Sonntag: Писториус заявил о нехватке €6 млрд в военном бюджете Германии

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о нехватке в бюджете бундесвера приблизительно шести миллиардов евро, написала в субботу 9 марта немецкая газета Bild am Sonntag.
По данным издания, Минфин ФРГ на 2025 год предусмотрел только €52 млрд военных расходов. Между тем, эксперты бундесвера пришли к выводу, что для достижения необходимого для стран НАТО показателя оборонного бюджета в 2% от национального ВВП, Германии в следующем году необходимо будет увеличить военные расходы на сумму от 4,5 до 6 млрд евро.
Ранее сообщалось о том, что дефицит военного бюджета Великобритании достиг 17 миллиардов фунтов стерлингов (21,8 миллиарда долларов), став самым крупным за последние 12 лет. Такие данные следуют из отчёта парламентского комитета по контролю расходов бюджетных средств Британии.
Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.
НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,3%. При этом та же Польша, согласно данным Financial Times, тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты — хотя в количественном отношении расходы Вашингтона на военные цели в двадцать пять раз превышают аналогичные траты Варшавы.
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Ранее сообщалось о том, что дефицит военного бюджета Великобритании достиг 17 миллиардов фунтов стерлингов (21,8 миллиарда долларов), став самым крупным за последние 12 лет. Такие данные следуют из отчёта парламентского комитета по контролю расходов бюджетных средств Британии.
НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,3%. При этом та же Польша, согласно данным Financial Times, тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты — хотя в количественном отношении расходы Вашингтона на военные цели в двадцать пять раз превышают аналогичные траты Варшавы.
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Артем Путинцев