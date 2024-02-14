Расходы Польши на оборону больше, чем у Соединённых Штатов

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Польша тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты. Об этом пишет британское издание Financial Times. При этом в количественном отношении американские расходы на военные цели в двадцать пять раз превышают польские.
Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.
НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,2%.
Страны НАТО на востоке должны увеличить свой потенциал для противодействия России за три года, а Польша не исключает начало вооружённого конфликта с Россией, заявил ранее вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он добавил, что Варшава уже давно начала наращивать и улучшать свой военный потенциал: сейчас в польской армии проводится аудит, восполняется дефицит оружия, а также необходимой военным экипировки.
По данным СМИ, НАТО собирается публично заявить, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа. Тот считает, что государства-члены альянса должны увеличить траты на поддержку Украины, или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место.
Бывший глава Белого дома объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.
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