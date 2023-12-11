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Биржа Binance прекратит поддержку рубля на собственной p2p-платформе

11 декабря 2023, 11:19
Фото: istockphoto/salarko

Фото: istockphoto/salarko

Криптовалютная биржа Binance заявила о прекращении сделок с российским рублем на своей p2p-платформе.
Это стало следствием решения об уходе из России и продажи бизнеса компании площадке CommEX.

С 31 января 2024 года платформа Binance P2P больше не будет поддерживать сделки с рублем, включая торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB, пишет РБК.


Торговля peer-to-peer, или p2p представляет собой сделки, в которых трейдеры совершают обмен криптовалюты между собой, а платформа выступает гарантом их операций. В конце августа Binance запретила россиянам p2p-операции с любой валютой, кроме рубля. А через месяц Binance сообщила о полном уходе из России и продаже бизнеса площадке CommEX.

Пользователи биржи смогут перевести активы в рублях на CommEX и осуществить p2p-торговлю с рублем на площадке, избежав комиссий. Клиенты биржи также имеют возможность вывести рубли через фиатных партнеров Binance или конвертировать их в криптовалюту.

Ранее глава крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что уходит со своей должности, которую он занимал со дня основания площадки в 2017 году, а его место займёт экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. Об этом пишет «РБК-Крипто».

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Екатерина Зиновьева подвела итоги работы промышленности Подмосковья
11 декабря 2023, 12:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева подвела итоги работы промышленности Подмосковья за год.
Екатерина Зиновьевна подвела итоги уходящего года в сфере экономики Московской области.


«У нас 1300 крупных компаний это практически полмиллиона человек и 430 тысяч компаний МСП, на которых работают около двух миллионов человек. Специфика нашей экономики в том, что мы очень диверсифицированы. У нас представлены практические все направления. <…>  Хотелось бы отметить, что наш объем промпроизводства за 10 месяцев составляет 4,4 триллиона рублей. Мы растем хорошим темпом, 113% в целом по промышленности и из нее 115% по обрабатывавшей. Эти темпы роста выше, чем средние по стране сейчас», – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что до конца года объем инвестиций составит 1,5 трлн рублей.

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#экономика
#подмосковье
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В РАН выделили три уязвимости российской экономики на примере Ирана
11 декабря 2023, 09:16

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Эксперты РАН назвали три перспективных проблемы для экономики России, взяв за основу опыт Ирана.
Статья учёных Института экономики РАН Наталии Смородинской и Даниила Катукова размещена в журнале «Вестник Института экономики РАН», пишет РБК. 

Основными ожидаемыми проблемами стали стагфляция, «ловушка"» бюджетного стимула, а также проблемы «экономики сопротивления».

Исследователи сравнили пути попадания под санкции Ирана и РФ, выделив общие черты.

В первую очередь, издержками «экономики сопротивления», которую применят данные страны, является высокий уровень зависимости от «альтернативных» партнеров, с которыми выстраивали отношения после введения санкций. Зачастую это приводит к тому, что за товары приходится платить повышенную цену. К примеру, в первой половине 2023 года медианный рост цен китайских товаров для России оценен в 78%.

Также страны с данной моделью экономики вынуждены пользоваться устаревшими технологиями для замены внутренним производством ушедший импорт. Нет возможности отказаться от сырьевой специализации экономики. 

Несмотря на меры обхода санкций, страны неминуемо сталкиваются с инфляцией и падением курса национальной валюты. 
Эффекты стагфляции представляют собой постепенное снижение производственных возможностей в стране. И это невозможно затормозить. В Иране это находит воплощение в виде повышенной волатильности динамики ВВП, в России ждут ежегодного роста ВВП на 2,5–2,7%.

«Ловушка» бюджетного стимула подразумевает, что после ввода санкций наиболее крупным спросом в стране остается государственный. Это ведёт к перераспределение ресурсов в пользу одних агентов от других агентов. 
Ухудшение ситуации в экономике требует постоянного увеличения бюджетных расходов, при этом отказ от них может привести к откату в экономической сфере. 

Ранее сообщалось, что в России с 2023 по 2027 год потери из-за изменения климата составят в среднем 580 млрд рублей. Так, за пять лет страна может лишиться трёх трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчёты Сбера.

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#ученые
#россия
#иран
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Сбер: Экономика РФ ежегодно теряет свыше 500 млрд рублей из-за климата
11 декабря 2023, 03:14

Фото: iStock/hank5

В России с 2023 по 2027 год потери из-за изменения климата составят в среднем 580 млрд рублей. Так, за пять лет страна может лишиться трёх трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчёты Сбера.
«Занимаясь оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в РФ с 2023 по 2027 год в среднем в 580 млрд рублей ежегодно», — цитирует издание слова старшего вице-президента Сбербанка по ESG Татьяны Завьяловой в ходе климатической конференции ООН (COP28).

В банке считают, что связь экономики и климатических проблем становится всё более тесной, а также предлагают создать на базе БРИКС климатический совет.

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#рф
#россия
#экономика
#климат
#сбербанк
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В Белом доме назвали сумму, оставшуюся у США для восполнения запасов вооружений
Белый дом: У США осталось около 1млрд $ для восполнения запасов оружия
10 декабря 2023, 21:17

Фото: istockphoto/rarrarorro

У Соединенных Штатов осталось около 1 миллиарда долларов финансирования для восполнения собственных запасов вооружений и боеприпасов. Об этом заявила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.
В интервью телеканалу CBS она задалась вопросом, стоит ли стране рисковать собственной боеготовностью. Чиновница впрочем отметила, что это не должно означать отказ от финансирования и поддержки союзников, в том числе и Украины. Она считает, что конгрессу следует найти вариант, при котором будет обеспечено соответствующее пополнение американских военных запасов без ущерба для объемов поддержки партнеров.

Янг также отметила, что большая часть денег, выделяемых Украине, остаётся здесь же, в США. Они поступают предприятиям военно-промышленного комплекса, что дает возможность получать больше заказов, выпускать больше продукции, создавать новые рабочие места. Ранее Янг направила письмо законодателям, в котором предупредила о том, что ресурсы для оказания помощи Украине полностью истощатся к концу года в том случае, если не будет принят проект финансирования, запрошенный администрацией Белого дома.

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#сша
#проект
#рабочие места
#интервью
#дома
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За год запасы нефти в США сократились до минимума за 30 лет
10 декабря 2023, 20:48

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Чтобы сдержать рост цен на топливо, Соединённые Штаты израсходовали более 40% стратегического запаса нефти. Всего за год этот показатель снизился до 30-летнего минимума.
Администрация Байдена, сбивая цены на топливо, выбрасывала на рынок сотни миллионов баррелей и в результате растратила огромную часть национальных запасов, передают «Известия». Как сообщил президент Ассоциации нефтегазовой промышленности Тим Стюарт, основные стратегические нефтяные резервы США находятся в подземных хранилищах в Луизиане и Техасе. Они изначально создавались на случай чрезвычайных ситуаций.

Однако Белому дому пришлось воспользоваться запасами, чтобы сдержать рост цен на топливо. Такое решение было принято администрацией для того, чтобы снизить цены на топливо на заправках и благополучно пройти избирательный цикл, считает Стюарт. Глава Ассоциации нефтегазовой промышленности назвал нынешний уровень стратегических запасов нефти угрозой национальной безопасности.

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#сша
#топливо
#рынок
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#цены
#рост
#администрация
#нефть
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Нидерланды возобновили закупку российского сжиженного природного газа
10 декабря 2023, 11:37

Фото: istockphoto/AlbertPego

После трёхмесячного перерыва Амстердам в сентябре принял решение возобновить закупку сжиженного природного газа (СПГ) в России. Это следует из анализа экономико-статистических данных этой страны.
Согласно исследованию, проведённому аналитиками РИА Новости, в первый месяц после паузы Нидерланды закупили в России 211,5 миллиона кубометров углеводородного топлива на сумму 109 миллионов евро. Учитывая это, общий ежемесячный объем российского экспорта в Страну тюльпанов вырос на 5,3% и составил 410,5 миллиона долларов.

В апреле 2023 года министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что правительство страны прорабатывает возможность прекращения импорта СПГ из России. В частности, было решено не заключать новых соглашений на поставки топлива и изыскивать способы расторжения действующих контрактов. Пауза длилась всё лето, однако с сентября закупки российского СПГ Нидерландами возобновились.

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#лето
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#поставки
#нидерланды
#газ
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Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
Шольц возложил на РФ ответственность за прекращение поставок газа в Европу
09 декабря 2023, 15:48

Фото: iStock/Chepko

Канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители. Об этом Шольц сообщил во время выступления на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
По словам Шольца, «это российский президент прекратил поставки газа по исправному газопроводу». Канцлер подчеркнул, что из-за  прекращения поставок газа из РФ Германия лишилась половину получаемого газа, а Европе в целом не хватило 120 миллиардов кубических метров газа.

Шольц добавил, что немецкие власти приняли решительные соответствующие меры для исправления ситуации. Германия стала закупать больше газа из Норвегии и строить СПГ терминалы на севере государства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ.

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#поставки
#евросоюз
#шольц
#рф
#газ
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Bloomberg: Знаменитые швейцарские часы люксовых марок больше не в тренде
Bloomberg сообщил о резком падении популярности знаменитых швейцарских часов
09 декабря 2023, 10:50

Фото: istockphoto/Miguel Angel Flores

Спрос на швейцарские часы известнейших люксовых брендов значительно возрос в период пандемии. Сейчас бум прошёл и изделия мастеров и компаний из Швейцарии пылятся на полках и витринах магазинов.
По свидетельству аналитиков издания Bloomberg, ажиотажный спрос на престижные хронометры длился три года, «зацепив» период пандемии COVID-19. В 2022 году, например, экспорт часов из Швейцарии достиг рекордной отметки в 28,5 миллиарда долларов. Ещё до конца нынешнего года стало наблюдаться значительное снижение интереса когда-то беззаботных и вполне себе состоятельных клиентов к часам Audemars Piguet, Rolex и других популярных брендов. Покупатели теперь явно осторожнее в тратах, отмечают эксперты агентства.

С падением продаж из-за опасений инфляции и рецессии столкнулись не только производители часов, но и другие компании люксового сегмента, от LVMH до Kering SA (владеет Gucci). Во всех отраслях торговли и производства наблюдается устойчивый спад.

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Подмосковье стало лидером по количеству привлечённых федеральных льготных займов
08 декабря 2023, 20:39

Фото: Istockphoto / Elena Chelysheva

Московская область занимает первое место среди российских регионов по количеству предоставленных льготных займов. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона. За время работы Фонд развития промышленности России профинансировал 145 проектов для промышленных предприятий Подмосковья.
«С 2015 года ФРП выдал 145 льготных займов, благодаря которым предприятия привлекли для реализации своих проектов около 60 млрд рублей. Наш регион занимает лидирующее место в России по числу профинансированных фондом проектов», – отметили в министерстве.
Там добавили, что суммарный объём инвестиций по этим проектам составляет около 100 млрд рублей
 
Топ-5 регионов дополнили Пермский край, Свердловская область, Татарстан и Москва.

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