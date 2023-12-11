Биржа Binance прекратит поддержку рубля на собственной p2p-платформе

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Криптовалютная биржа Binance заявила о прекращении сделок с российским рублем на своей p2p-платформе.
Это стало следствием решения об уходе из России и продажи бизнеса компании площадке CommEX.
С 31 января 2024 года платформа Binance P2P больше не будет поддерживать сделки с рублем, включая торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB, пишет РБК.
Торговля peer-to-peer, или p2p представляет собой сделки, в которых трейдеры совершают обмен криптовалюты между собой, а платформа выступает гарантом их операций. В конце августа Binance запретила россиянам p2p-операции с любой валютой, кроме рубля. А через месяц Binance сообщила о полном уходе из России и продаже бизнеса площадке CommEX.
Пользователи биржи смогут перевести активы в рублях на CommEX и осуществить p2p-торговлю с рублем на площадке, избежав комиссий. Клиенты биржи также имеют возможность вывести рубли через фиатных партнеров Binance или конвертировать их в криптовалюту.
Ранее глава крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что уходит со своей должности, которую он занимал со дня основания площадки в 2017 году, а его место займёт экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. Об этом пишет «РБК-Крипто».
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С 31 января 2024 года платформа Binance P2P больше не будет поддерживать сделки с рублем, включая торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB, пишет РБК.
Пользователи биржи смогут перевести активы в рублях на CommEX и осуществить p2p-торговлю с рублем на площадке, избежав комиссий. Клиенты биржи также имеют возможность вывести рубли через фиатных партнеров Binance или конвертировать их в криптовалюту.
Ранее глава крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что уходит со своей должности, которую он занимал со дня основания площадки в 2017 году, а его место займёт экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. Об этом пишет «РБК-Крипто».
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Мария Фирсова