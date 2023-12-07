Россиянин Винник отравился в американской тюрьме

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Александр Винник, которого обвиняют в отмывании денег через биржу криптовалют, отравился американской тюремной пищей в СИЗО «Санта-Рита», но ему не было оказано необходимой помощи.
Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, пишет «RT на русском». Россиянин отравился в тюрьме ещё 1 декабря.
С его слов, сотрудники тюрьмы не оказали заключённому необходимую медицинскую помощь, но после того, как в дело вмешались адвокаты, «дали пару таблеток».
Причину отравления до сих пор не установили. Винник плохо себя чувствует. К тому же он страдает рядом хронических заболеваний.
По словам адвоката, американская сторона нарушает законодательство США, так как содержит обвиняемого в СИЗО уже полтора года вместо 10 месяцев.
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«Винник после приема тюремной пищи — фасоли и рыбы, почувствовал симптомы тяжелого отравления, в том числе и обезвоживания», —сообщил Иван Мельников.
Причину отравления до сих пор не установили. Винник плохо себя чувствует. К тому же он страдает рядом хронических заболеваний.
По словам адвоката, американская сторона нарушает законодательство США, так как содержит обвиняемого в СИЗО уже полтора года вместо 10 месяцев.
«С учетом его состояния здоровья, а также того, что он обвиняется в преступлении экономического характера, его следовало бы перевести из СИЗО под домашний арест», —утверждает Иван Мельников.Читайте также:
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Мария Фирсова