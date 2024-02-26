Bloomberg: Binance выплатит $4,3 млрд властям США по делу об отмывании средств

В ответ на продолжающийся конфликт между Россией и Украиной Европейский союз ввел ряд санкций против России, в том числе запрет на импорт водки. Этот запрет оказал значительное влияние на рынок водки в ЕС, а также на экспорт водки из России, пишет РИА Новости.