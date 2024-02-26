Bloomberg: Binance выплатит $4,3 млрд властям США по делу об отмывании средств

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Суд американского города Сиэттла в штате Вашингтон утвердил соглашение, по которому криптобиржа Binance выплатит властям США $4,3 млрд за экономические правонарушения, сообщает агентство Bloomberg.
"Это дело в котором этика компании была скомпрометирована жадностью", - приводит агентство слова судьи Ричарда Джонса на заседании по утверждению сделки.
Кроме того, криптобиржа на протяжении пяти лет будет находиться под надзором независимой фирмы.
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Ювелина Бернст