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Цены на газ в Европе упали на 60% в течение 2023 года, а в текущем гожу снизились еще на 12%, несмотря на изменение торговых маршрутов из-за атак хуситов и увеличения спроса, вызванного холодами. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно информации источника, это случилось благодаря возобновляемым источникам энергии. Отмечается, что рост числа ветряных турбин и солнечных станций в Европе способствовал сокращению потребности в газе.
Однако стоит отметить, что в конце текущего года истекает срок договора РФ и Украины о транзите газа. Это может существенно повлиять на еще большее сокращение поставок из России.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители. По словам Шольца, «это российский президент прекратил поставки газа по исправному газопроводу».
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Однако стоит отметить, что в конце текущего года истекает срок договора РФ и Украины о транзите газа. Это может существенно повлиять на еще большее сокращение поставок из России.
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Екатерина Коршунова