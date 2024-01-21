Западу предрекли многомиллиардные потери при конфискации резервов ЦБ

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Ответ РФ на конфискацию резервов Центробанка России может обойтись Западу в потерю практически 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, базируясь на основе национальных статистических данных стран.
Согласно данным источника, на конец 2022 года объем прямых инвестиций в российскую экономику со стороны стран, которые входят в Европейский союз, G7, а также Австралии и Швейцарии, составляет 288 миллиардов долларов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что эта сумма может возрасти из-за перевода денежных средств на счета типа «С».
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение конфисковать российские активы, которые заморожены в западных странах, принимает все более четкие очертания. Рябков подчеркнул, что Москва не ожидает от западных стран здравых действий.
Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение конфисковать российские активы, которые заморожены в западных странах, принимает все более четкие очертания. Рябков подчеркнул, что Москва не ожидает от западных стран здравых действий.
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Екатерина Коршунова