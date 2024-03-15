Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции

Фото: iStock/ Max Zolotukhin
Российская экономика демонстрирует рост, несмотря на беспрецедентные санкции, отмечает агентство Bloomberg.
Москва может похвастаться тем, что беспрецедентным международным санкциям не удалось подорвать российскую экономику, которая, напротив, даже выросла в таких условиях, говорится в материале.
В частности, заработная плата в стране «выросла на двузначные цифры», рубль стабилизировался, а бедность и безработица упали до »рекордно низкого уровня». «Это принесло пользу обычным россиянам», констатирует агентство.
В декабре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Запад ощутил эффект бумеранга от своих же антироссийских санкций. По его мнению, на Западе уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили.
Читайте также:
Песков заявил, что российская экономика окрепла под натиском западных санкций
Минэкономразвития: Экономика РФ выросла на 4,4% в годовом выражении
Путин рассказал, на каком этапе находится российская экономика
В частности, заработная плата в стране «выросла на двузначные цифры», рубль стабилизировался, а бедность и безработица упали до »рекордно низкого уровня». «Это принесло пользу обычным россиянам», констатирует агентство.
Читайте также:
Песков заявил, что российская экономика окрепла под натиском западных санкций
Минэкономразвития: Экономика РФ выросла на 4,4% в годовом выражении
Путин рассказал, на каком этапе находится российская экономика
Ювелина Бернст