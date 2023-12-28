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Минэкономразвития: Экономика РФ выросла на 4,4% в годовом выражении

28 декабря 2023, 01:15
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

В Минэкономразвития сообщили о замедлении в ноябре роста ВВП России до 4,4% в годовом выражении после 5,1% в октябре. При этом в январе-ноябре ВВП вырос на 3,3%.
«По оценке Минэкономразвития РФ, по итогам 11 месяцев 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% год к году, к уровню двухлетней давности рост на 1,2%. В ноябре 2023 года ВВП вырос на 4,4% год к году (в октябре 5,1% год к году), а к уровню двухлетней давности – на 2,1% (1,8% в октябре)», — говорится в опубликованном ведомством обзоре «О текущей ситуации в экономике».

В министерстве отметили, что в ноябре ВВП в месячном выражении вырос на 0,4% с исключением сезонного фактора (в октябре рост был зафиксирован на 0,3%).


По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,8%. Российские власти в свою очередь озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики страны на 3,5%.

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Исследование: Около 28% россиян купят юани в 2024 году
27 декабря 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/alfexe

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл исследование и выяснил, что около 28% намерены начать покупать китайские юани в 2024 году.
Также аналитики сервиса отметили заметный рост интереса к китайской валюте россиян в сравнении с декабрём прошлого года.

«Несмотря на то, что доля долларовых сбережений по-прежнему высока, мы видим постепенное смещение фокуса интереса россиян в сторону юаня, что вполне закономерно в свете мощного роста российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Стабильный рост экономики Китая служит платформой для интернационализации юаня», — прокомментировал в беседе с Газета.ру исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

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На Украине могут перестать выплачивать пенсии и зарплаты
FT: Киев может перестать выплачивать пенсии, если Запад не даст денег
27 декабря 2023, 17:39

Фото: iStock/ValleraTo

Власти Украины может перестать выплачивать зарплаты бюджетникам и пенсии, если Запад перестанет оказывать финансовую помощь стране. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, ее словам передает Financial Times.
По ее словам, Украина в первую очередь будет тратить деньги на оборону и обслуживание долга. Таким образом существует риск того, что некоторые социальные секторы будут недофинансированы.

«Если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тысячам госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также пенсий десяти миллионам пенсионеров», — говорится в статье.

При этом отмечается, что существенное сокращение госрасходов и быстро растущая инфляция подорвут экономику Украины и ослабить налоговую базу. А это приведет страну к еще большей зависимости от иностранных государств.

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#инфляция
#нато
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В проекты подмосковного агропрома в 2024 году вложат более 15 млрд рублей
27 декабря 2023, 17:26

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В проекты подмосковного агропромышленного комплекса в будущем году намерены вложить более 15 млрд рублей. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«В 2024 году планируем к вводу новые отраслевые инвестиционные проекты более чем на 15 млрд рублей. Это будут производство гербицидов и пестицидов, овощехранилища, заводы по переработке молока, сырные производства. Также в следующем году планируются строительство репродуктора первого порядка для инкубационных яиц и масштабная реконструкция комбикормового завода», – перечислил Мурашов.
По данным подмосковного Минсельхозпрода, в следующем году благодаря реализации крупных инвестпроектов в сфере АПК Подмосковья появится 1,5 тыс новых рабочих мест. А региональный бюджет дополнительно получит около 650 млн рублей налоговых поступлений в год.

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#московская область
#подмосковье
#инвестиции
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В Московской области появиться новая особая экономическая зона
27 декабря 2023, 17:11

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Новую ОЭЗ «Большой Серпухов» создадут в Подмосковье. об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Создание новой особой экономической зоны «Большой Серпухов» на пресс-конференции по итогам 2023 года.

«ОЭЗ «Большой Серпухов» планируется создать в рамках объединения городских округов Серпухов, Пущино и Протвино на юге Московской области в целях реализации инвестиционного потенциала территорий. Плановые показатели проекта ОЭЗ – 3000 новых рабочих мет и 8 млрд рублей привлеченных инвестиций», — отметила министр нвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, министр рассказала, что в 2024 еще планируется расщирить территорию ОЭЗ «Дубна».

Стоит отметить, что на ​сегодняшний день в Московской области работают пять таких зон. Это ОЭЗ «Дубна», «Исток», «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха».

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#оэз
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#дубна
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#кашира
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Новый птицеводческий селекционно-племенной комплекс достроили в Подмосковье
27 декабря 2023, 16:20

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье завершено строительство нового птицеводческого селекционно-племенного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый птицеводческий комплекс построили в Сергиево-Посадском городском округе.


«Проект направлен на снижение зависимости российских птицеводов от импорта племенного материала. Этот комплекс не только поднимает отрасль птицеводства на новый уровень, но и играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. В результате реализации проекта создано более 200 рабочих мест», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Помимо этого, на базе комплекса будет применяться биологическая защита и технология «пусто-занято», которая обеспечивает переменное использование птичников и дезинфекцию после каждой реализации содержащегося поголовья.

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#проект
#защита
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#подмосковье
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Зиновьева: В 2023 году Подмосковье в 7 раз увеличило экспорт в ОАЭ
Министр инвестиций Подмосковья Зиновьева провела итоговую пресс-конференцию
27 декабря 2023, 16:07

Фото: «Радио 1»

В пресс-центре «ТАСС» состоялась пресс-конференция с председателем Правительства Московской области — министром инвестиций Екатериной Зиновьевой, на которой подвели итоги 2023 года.
Вместе с Екатериной Зиновьевой в пресс-конференции приняли участие председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Титов и президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов.

Подмосковье заняло первое место среди регионов по количеству импортозамещающих проектов, числу социальных предпринимателей, количеству и сумме заключенных договоров по «Промышленной ипотеке», числу привлеченных федеральных льготных займов ФРП РФ, а также среди Центров поддержки экспорта России. Помимо этого, Московская область в очередной раз вошла в тройку лидеров рейтинга АСИ по состоянию инвестиционного климата.

Московская область также лидирует по количеству индустриальных парков, расположенных в регионе. В настоящий момент в Подмосковье их 69, однако, важно даже не это. Заполняемость парков в регионе составляет практически 88 процентов, что говорит о востребованности этих проектов.

Зиновьева также обратила внимание на такую важную проблему как подготовка квалифицированных кадров.

«Ещё одно новшество, которое мы будем дополнительно делать – это колледжи. Основной раппорт от бизнеса в этом году, который мы слышим – это вопрос новых рабочих кадров и вообще кадров», — прокомментировала ситуацию Зиновьева.

К тому же, по словам министра инвестиций, в 2023 году планировалось реализовать 50 проектов по импортозамещению, которые так сильно востребованы в наше время, однако, в результате, удалось реализовать целых 55. В будущем году планируется ещё 84 проекта, один из которых — это Коломенский завод, который является крупнейшим по созданию отечественных дизельных двигателей высокой мощности.

«Если говорить в целом о партнерстве с Московской областью – у нас достаточно «увесистый» портфель в 2,3 триллиона рублей», — рассказав Титов, отметив, что клиенты особенно охотно и успешно пользуются услугой «Промышленной ипотеки».

При этом, общий объем инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2023 года составил 1,5 триллиона рублей.

«Удалось сформировать хорошую инвестиционную команду. Каждый вносит свою лепту в то, чтобы бизнесом в Московской области стало заниматься проще, легче, понятнее», — отметил Французов.

По его словам, правительство Московской области поддерживает предпринимателей не только с финансовой точки зрения, но и всеми другими возможными способами. Так, в Подмосковье запустили множество комфортных онлайн-сервисов, которые помогают вести бизнес успешно и структурировано. В том числе, в 2023 году были запущены два новых электронных сервиса для экспортеров.

В завершении стоит сказать и об успехах Московской области в экспорте. Главным партнёром Московской области в этом направлении остаётся Белоруссия с объёмом экспорта в один миллиард долларов. На второй месте с суммой в 630 миллионов находится Китай, на третьем - Турция (600 миллионов), а четвёртое, с увеличением объёма экспорта в семь раз, занимают Объединённые Арабские Эмираты (460 миллионов долларов).

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#московская область
#бизнес
#правительство
#аси
#колледжи
#предприниматели
#екатерина зиновьева
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Аналитик Тумин: ЦБ ужесточил требования к ипотеке для предотвращения проблем
27 декабря 2023, 15:46

Фото: istockphoto.com/hank5

Директор рынков России и СНГ Валерий Тумин назвал причиной повышения надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам ЦБ увеличение объёма кредитования заёмщиков.
Такая ситуация в дальнейшем может привести, по словам аналитика, к проблемам с возвратом средств заёмщиками.

«В будущем такая ситуация может привести к массовым проблемам с выплатами по кредиту, росту кредитной задолженности и, как следствие, надуванию ипотечного пузыря. Поэтому регулятор пошёл на такую меру, но, когда ситуация стабилизируется, требования могут быть смягчены», — отметил в беседе с RT Тумин.

Он также отметил рост доли заёмщиков, которые при оформлении ипотеки брали необеспеченные потребительские кредиты для оплаты первого взноса.

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#рост
#центробанк
#экономика
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Промышленное производство в Подмосковье за год выросло на 13%
27 декабря 2023, 15:28

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Индекс промышленного производства Московской области за период с января по октябрь 2023 года вырос более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Рост промпроизводства в Подмосковье в январе – октябре этого года составил 13,2% по сравнению с прошлогодними показателями. Как обычно, сектор обрабатывающего производства вырос немного больше – на 15,1%. Регион активно наращивает выпуск высокотехнологичной продукции. На 54,3% увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий», – сказала Зиновьева.
По словам зампреда, выпуск машин и оборудования, не включённых в другие группировки, вырос на 30,3%, прочих транспортных средств и оборудования – на 32,4%.

Значительный рост показали предприятия металлургии и производство металлических изделий, а также компании, выпускающие изделия из резины и пластмассы.

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#мининвест мо
#экономика
#промышленность
#индекс
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Аналитик Юденков допустил рост курса доллара в январе
27 декабря 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/dimarik

Финансовый аналитик Юрий Юденков заявил, что на фоне роста евро можно ожидать увеличение курса доллара.
«Вслед за европейской валютой стоит ожидать повышения курса американского доллара. Сейчас курс пары USD/RUB на Московской бирже составляет около 91-92 рублей, ближе к январю этот показатель может вырасти на 1-2 рубля и продержится так не более месяца», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Юденков.

При этом, отмечает эксперт, курс евро, поднявшийся выше 102 рублей впервые с 20 октября, продержится на примерно таком уровне до середины января. Однако, считает Юденков, уже к середине января и доллар, и евро, начнут постепенно снижаться.

Ранее эксперт Максим Глазков заявлял, что в следующем году не стоит ожидать снижения спроса на разные виды кредитов несмотря на все ограничения ЦБ.

«В отличие от предыдущих кризисов, ужесточение ограничений с большой долей вероятности не будет продолжаться длительное время. А сразу после стабилизации экономики рынок банковских инструментов ожидает послабление, что приведёт к снижению ставок по кредитам», — заявлял в беседе с RT Глазков.

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