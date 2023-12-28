Минэкономразвития: Экономика РФ выросла на 4,4% в годовом выражении

Фото: iStock/Max Zolotukhin
В Минэкономразвития сообщили о замедлении в ноябре роста ВВП России до 4,4% в годовом выражении после 5,1% в октябре. При этом в январе-ноябре ВВП вырос на 3,3%.
«По оценке Минэкономразвития РФ, по итогам 11 месяцев 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% год к году, к уровню двухлетней давности рост на 1,2%. В ноябре 2023 года ВВП вырос на 4,4% год к году (в октябре 5,1% год к году), а к уровню двухлетней давности – на 2,1% (1,8% в октябре)», — говорится в опубликованном ведомством обзоре «О текущей ситуации в экономике».
В министерстве отметили, что в ноябре ВВП в месячном выражении вырос на 0,4% с исключением сезонного фактора (в октябре рост был зафиксирован на 0,3%).
Читайте также:
Силуанов спрогнозировал ВВП России по итогам года
Решетников: В России уменьшилось число проверок бизнеса
Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов
Диана Аванесян