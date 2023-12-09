Bloomberg: Знаменитые швейцарские часы люксовых марок больше не в тренде

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Спрос на швейцарские часы известнейших люксовых брендов значительно возрос в период пандемии. Сейчас бум прошёл и изделия мастеров и компаний из Швейцарии пылятся на полках и витринах магазинов.
С падением продаж из-за опасений инфляции и рецессии столкнулись не только производители часов, но и другие компании люксового сегмента, от LVMH до Kering SA (владеет Gucci). Во всех отраслях торговли и производства наблюдается устойчивый спад.
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