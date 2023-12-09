Bloomberg: Знаменитые швейцарские часы люксовых марок больше не в тренде

Канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители. Об этом Шольц сообщил во время выступления на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).