Швейцария заморозила российские активы на сумму $8,8 млрд

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Власти Швейцарии заморозили активы Российской Федерации на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). Об этом пишет Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны (SECO).
В конце прошлого года Швейцария сообщила о заморозке российских активов на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд).
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