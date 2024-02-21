Danone продает свой бизнес в России компании «Вамин»

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Покупателем станет компания «Вамин». Она принадлежи 29-летнему Минтимеру Мингазову, который недавно был назначен в совет диреторов Life & Nutrition. Представители Danone пока не комментировали эту информацию.
«Вамин» является крупным производителем и поставщиком молочной продукции в России. Компания специализируется на выпуске сыров, масел, молока и сыворотки. Её продукция представлена в крупных розничных сетях страны.
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