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Danone продает свой бизнес в России компании «Вамин»

21 февраля 2024, 10:51
Фото: iStock/sergeyryzhov

Фото: iStock/sergeyryzhov

Французская компания Danone, которая ранее передала свой бизнес в России под управление Росимуществу, планирует продать его молочной компании «Вамин» из Республики Татарстан. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы.
Речь идёт о продаже дочерней компании Life & Nutrition, которая производит молочные продукты в России. Сумма сделки - 17,7 миллиарда рублей. Стоимость самого бизнеса оценивается в 7,7 миллиарда рублей, остальные средства пойдут на погашение долга.

Покупателем станет компания «Вамин». Она принадлежи 29-летнему Минтимеру Мингазову, который недавно был назначен в совет диреторов Life & Nutrition. Представители Danone пока не комментировали эту информацию.


После начала СВО компания Danone намеревалась сохранить свое присутствие в России, однако позже бизнес решили продать из-за санкционного давления и сложностей с логистикой. Danone искала покупателя, который смог бы заплатить за сделку до одного миллиарда евро.

«Вамин» является крупным производителем и поставщиком молочной продукции в России. Компания специализируется на выпуске сыров, масел, молока и сыворотки. Её продукция представлена в крупных розничных сетях страны.


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#экономика
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Подмосковная ферма стала участницей Национального органического конкурса
21 февраля 2024, 10:37

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерское хозяйство «Шульгино», расположенное на территории Волоколамского городского округа, принимает участие в Национальном органическом конкурсе в номинации «Национальный органический бренд», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На ферме «Шульгино» разводят коров и производят экологически чистое молоко, а также выращивают фрукты, овощи и зерновые культуры», — отмечается в сообщении.

Поддержать подмосковного производителя может любой желающий. Для этого достаточно принять участие в онлайн-голосовании, которое проводится на сайте Роскачества. На странице надо отметить ООО «Шульгино» М2.

Голосование завершится 21 марта. Награждение победителей назначено на 12 апреля, оно состоится на международном форуме-выставке «Россия».

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#волоколамск
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Центробанк РФ отозвал лицензию у QIWI банка
21 февраля 2024, 09:11

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Центральный банк РФ отозвал лицензию у АО «КИВИ банк». Информация об этом размещена в пресс-релизе на официальном сайте регулятора.

По данным ЦБ, решение об отзыве лицензии приняли после выявления нарушения федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО)», — сообщает Центробанк.
До этого стало известно, что три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Известия»: Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России
21 февраля 2024, 07:03

Фото: iStock/Robert_Way

Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Об этом рассказали газете «Известия» гендиректор УК «Первая Группа» Алексей Порошин и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский
Банки ICBC, CCB и Bank of China занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае. Они отклоняют все платежи от подсанкционных банков из РФ, независимо от используемой системы межбанковских переводов — будь то международная SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS.

При этом, по его словам, расчёты с финорганизациями, не попавшими под ограничения, пока продолжаются. Алексей Порошин отметил, что эти китайские банки уведомляли российских клиентов о прекращении приёма платежей с начала января. А по информации осведомлённого источника РБК, подобные ограничения были введены ещё и до начала 2024 года.

Ранее стало известно, что банки Объединённых Арабских Эмиратов начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян из-за риска вторичных санкций. Там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам. Тенденцию подтвердили налоговые и юридические консультанты, подчеркнув, впрочем, что проблемы начались ещё до выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. В крупнейших банках ОАЭ стало практически невозможно открыть счет для компаний с российскими владельцами.

При этом близкий к российскому правительству источник сообщил, что о проблеме кабмину известно, но её считают «некритичной и решаемой».

Однако стоит напомнить, что после американского указа о вторичных санкциях проблемы у российских клиентов начались не только в ОАЭ, но также и в таких лояльных к Москве странах, как Турция и Китай. Так, турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ и усложнили требования к физлицам, которые открывают банковские карты. А один из крупнейших китайских банков, Chouzhou Commercial Bank в начале февраля также прекратил расчеты с клиентами из России. Менеджеры кредитного учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями.

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#россия
#банки
#китай
#платёж
#санкции
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В Подмосковье произвели более 8% общероссийского объёма майонеза
20 февраля 2024, 20:29

Фото: Istockphoto / Oleksandr Todorov

Объём производства майонеза в Московской области за год увеличился на 154%. В Подмосковье работают около десятка предприятий по выпуску майонеза и соусов, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
«В прошлом году объём производства майонеза в Подмосковье составил 63 400 тонн, что на 154% больше, чем в 2022-м. В среднем на территории нашего региона изготавливается 32,8 % от общего объема майонеза, произведённого в ЦФО, и 8,2% – от общероссийского объёма», – уточнил министр.
По его словам, высоких результатов удалось достичь за счёт работы таких производителей, как «Ильинское 95» из городского округа Щёлково, «Ногинский пищевой комбинат» из Богородского городского округа, «Мэтр» из Талдома, «Торгус» из городского округа Домодедово.

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#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#производство
#владислав мурашов
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Финомбудсмен Медведев рассказал о бессмысленности закона о самозапрете на кредиты
Финансовый омудсмен Медведев: закон о самозапрете на кредиты нереализуем
20 февраля 2024, 18:16

Фото: iStock/prim91

Финансовый омбудсмен Павел Медведев рассказал «Радио 1» о главном недостатке нового закона о кредитах и займах.
20 февраля Госдума приняла закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов.

Депутаты не до конца продумали этот закон, заявил Медведев.

Информацию о самозапрете клиента необходимо каким-то образом передать во все кредитные организации. Теоретически это можно сделать через бюро кредитных историй. Когда клиент приходит в банк или микрофинасовую организацию, сотрудники должны отправить обращение в БКИ, где хранится кредитная история россиянина. Но таких организаций в России несколько, поэтому существует процедура узнавания, в каких именно бюро хранится информация о конкретном клиенте. Она производится через главный компьютер, который расположен в Центробанке. Только после проведения всех этих действий сотрудник банка может продолжить разговор с клиентом.

Однако эта схема далека от того, что происходит в реальности. Так, по словам Медведева, микрофинансовые организации выдают займы практически моментально, не проверяя информацию о клиенте. В банках часто происходит такая же ситуация.

Второй проблемой, которую не учли депутаты, принявшие закон, является невозможность отменить выдачу нотариальной доверенности.

«Если клиент даже и запретит себе выдавать кредиты, и даже, закроем глаза на то, что это действие абсолютно бесполезно, согласно предыдущей озвученной проблеме, то с подделкой доверенности можно явиться и отменить этот запрет», – подчеркнул омбудсмен.

Таким образом, заключил Медведев, закон нереализуем с технической точки зрения. А гражданам он не принесёт ничего хорошего, особенно если они столкнулся с подделкой своих доверенностей.

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#кредит
#финансы
#займ
#госдума
#закон
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Apple платит рекордные штрафы за монополизацию рынка в России
ФАС: самый крупный антимонопольный штраф в РФ составил 906 млн руб.
20 февраля 2024, 18:11

Фото: iStock/Wirestock

В 2023 году и в начале 2024 года компания Apple стала плательщиком двух самых крупных антимонопольных штрафов в истории России.
Федеральная антимонопольная служба РФ объявила, что Apple была вынуждена выплатить рекордные суммы за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Первый штраф в размере 906 миллионов рублей был уплачен в течение 2023 года. В начале 2024 года Apple столкнулась с еще более крупным штрафом, составившим 1 177 988 700 рублей, за дальнейшие нарушения антимонопольного законодательства. Штраф был оплачен компанией 19 января 2024 года.

Эти события вызвали значительный резонанс и обострили вопросы о конкуренции на рынке мобильных приложений в России, а также подняли вопрос о том, какие меры могут быть предприняты для обеспечения справедливой конкуренции и защиты интересов потребителей.

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Евро вырос до сотни впервые с начала года

Инвестстратег Бахтин спрогнозировал укрепление рубля к концу февраля
#штраф
#фас
#меры
#telegram
#рф
#служба
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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал укрепление рубля к концу февраля
20 февраля 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что рубль может укрепиться к концу этого месяца.
По его словам, укреплению российской валюте могут способствовать такие факторы, как более выраженная поддержки со стороны налогового периода, валютные интервенции ЦБ, продажи на внутреннем рынке экспортерами большей части выручки. Определённое влияние на курс рубля, считает эксперт, оказывают и цены на нефть, и санкции.

«С учётом баланса факторов полагаю, что рубль в ближайшее время будет укрепляться, но укрепление вряд ли окажется устойчивым, а пределом его видится 90 рублей за доллар», — резюмировал в беседе с Газета.ру Бахтин.

Ранее стало известно, что доля российской валюты в импорте товаров и услуг в декабре выросла на 2,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31%.

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#доллар
#рубль
#рф
#цб
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Евро вырос до сотни впервые с начала года
Курс евро вырос до 100 рублей впервые с 9 января
20 февраля 2024, 18:03

Фото: IStock/peshkov

Курс евро на Московской бирже поднялся до 100 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.
Европейская валюта достигла таких значений впервые с начала года. Из данных биржи следует, что последняя «сотка» фиксировалась ещё 9 января.

Согласно данным торгов, американский доллар прибавил всего 0,06 и фиксируется на уровне 92,3 рубля.

Напомним, в январе курс евро начал активно снижаться и 16 января достиг отметки 95,64 рубля.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявлял, что при отсутствии изменений на рынке рубль может вырасти до 86 в отношении к доллару. При этом, по его словам, при таких условиях евро опустится до 94 рублей, а юань будет на уровне 12.

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#доллар
#евро
#рубль
#валюта
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Подмосковье стало лидером в выдаче кредитов по промышленной ипотеке
20 февраля 2024, 17:46

Фото: Istockphoto / David Gyung

В Московской области по программе «Промышленная ипотека» заключено уже 77 кредитных договоров. Компании получили по этой программе более 11 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Промипотека позволяет не только приобрести готовую производственную площадку, но и построить новую. Сегодня на эти цели в рамках промышленной ипотеки нашим компания предоставили 11,2 млрд рублей. Это больше, чем в любом другом регионе страны», – сказала зампред.
Разработку программы «Промышленная ипотека» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Инициативу поддержало правительство, и в конце 2022 года программу запустили на федеральном уровне.

В рамках программы бизнесу доступен кредит по ставке 3-5% годовых для приобретения промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа – 500 млн рублей.

Также льготный заём можно получить на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей.

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