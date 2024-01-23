В Минсельхозе рассказали о ценах на молоко

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Патрушев предупредил, что в случае повышения стоимости продукции, ведомству придётся принимать непопулярные решения для остановки роста цен.
Также Патрушев привёл статистику, согласно которой за 2023 год в России было произведено 33,5 миллиона тонн молока. Также на треть выросли поставки российского молока в другие страны.
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