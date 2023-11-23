Дерипаска назвал «ударом попы об лёд» доходы бюджета России в 2024 году

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска, чьё состояние Forbes оценивает в 2,5 миллиона долларов, жёстко высказался о доходах российского бюджета в 2024 году. Он сравнил доходную часть с «ударом попы об лёд».
Он также считает, что бюджет может недополучить триллионы рублей из-за «задавленного» экономического роста и «самодурства» российского государственного капитализма. По мнению бизнесмена, благоприятное развитие ситуации для страны возможно только при серьёзных экономических реформах.
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Александр Бойцов