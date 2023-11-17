«Бороться с бедностью»: как отразится на россиянах повышение МРОТ с 1 января 2024 года

Фото: iStock/Elena Chelysheva
Госдума приняла в окончательном чтении закон о повышении МРОТ с 1 января 2024 года. Редакция «Радио 1» расскажет, ниже какой суммы не может начисляться заработная плата в будущем году, предусмотрены ли штрафы за неисполнение закона работодателями, и какие социальные выплаты будут проиндексированы.
Размер МРОТ с 1 января 2024 года
В соответствии с принятым законом, МРОТ в России будет повышен с 1 января 2024 года. Закон принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Рост МРОТ к предыдущему году составит 18,5%. Минимальная сумма, ниже которой работодатель не вправе устанавливать заработную плату, составит 19 242 рубля ежемесячно.
«Термин повышение неверный»: что будет с пенсиями в России в 2024 году на самом деле
Что означает повышение МРОТ
Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в эфире «Радио 1» рассказал, что так как некоторые социальные выплаты привязаны к МРОТ, с его увеличением произойдет и их индексация. По его словам, основная цель российских властей состоит в том, чтобы бороться с бедностью. После того, как в России поднимается минимальный размер оплаты труда, большое количество людей выйдут из бедности.
Ракша пояснил, что кроме МРОТ также будут проиндексированы пенсии, компенсации по больничному листу, выплаты по уходу за детьми.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году размер МРОТ будет иметь соотношение с средней заработной платой в стране не ниже 48 процентов.
Напомним, в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.
В России работодателей будут штрафовать за слишком низкие зарплаты
Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева рассказала, что с 1 января 2024 года работодатели, которые начисляют своим сотрудникам слишком маленькие зарплаты, будут привлекаться к ответственности, пишет «Прайм».
Эксперт пояснила, что после вступления в силу закона о повышении МРОТ, оклад работников не должен быть меньше 19 242 рублей в месяц. За нарушение нормы на работодателя будет наложен штраф, максимальный размер которого составляет 100 тысяч рублей.
Государственная дума одобрила повышение пенсий с 1 января 2024 года
«Не доживу до пенсии»: Депутат Дмитриева рассказала, кто пострадает от пенсионных реформ
С 1 января 2024 года в России также будут проиндексированы пенсии. Выплаты увеличатся на 7,5% и коснутся всех пенсионеров. Согласно закону, неработающие пенсионеры в 2024 могут рассчитывать на страховую пенсию в размере 22 605 рублей.
В 2024 увеличится размер пособий
С 2024 года в России также увеличатся пособия по рождению и воспитанию детей. Доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что индексация выплат связана с увеличением МРОТ. По ее словам, в будущем году на первого ребенка выплата составит 44 тысячи рублей и 58 тысяч рублей на второго.
Кроме того, будет увеличена сумма материнского капитала. В 2024 году она составит 565 562 рублей.
Читайте также:
Депутат Хамзаев предложил лишить зарплат коллег, голосовавших против бюджета
В Государственной думе приняли законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Государственная дума приняла закон о приостановке индексаций зарплат госслужащих
Анастасия Крестьянова