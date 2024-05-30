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Дмитрий Дубынин возглавит компанию-оператора карт системы «Мир»

30 мая 2024, 12:44
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Дмитрий Дубынин станет главой Национальной системы платёжных карт (НСПК). Его кандидатуру согласовал Национальный финансовый совет (НФС) на заседании в Банке России.


Ранее Дубынин работал в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, где курировал развитие технологий цифровой идентификации, напоминает пресс-служба регулятора. Ранее он занимался в Центробанке вопросами развития финансовых технологий.

Национальная система платёжных карт — это оператор платёжной системы «Мир». Она была создана летом 2014 года. Владимир Комлев, руководивший оператором с момента его создания, покинул свой пост в январе 2024 года. 100% акций компании принадлежат Центральному банку РФ.

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Дешевое европейское вино стало исчезать с полок российских магазинов
Глава X5 Лобачева: иностранные вина ценой до ₽500 исчезают с полок магазинов
30 мая 2024, 12:08

Фото: istockphoto.com/ipopba

Доля импортных вин стоимостью до 500 рублей в российских магазинах значительно сократилась, отметила президент Х5 Group Екатерина Лобачева, сообщает РБК.
Основное сокращение касается недорогих европейских вин. После того как в августе 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, на полках магазинов в ценовой категории до 500 рублей стали преобладать отечественные вина, пояснила Лобачева.

Дополнительно с 1 мая акцизы начали оказывать давление на стоимость импортного вина. Налог на тихие вина увеличился с 34 рублей до 108 рублей за литр, а на игристые вина — с 45 до 141 рубля за литр.

Цены также поднимаются из-за изменения курса валют, повышения затрат на логистику и комплектующие.

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#рф
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«Роснано» предупредило о рисках банкротства
«Роснано» предупредило о риске банкротства без господдержки
30 мая 2024, 00:10

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

В «Роснано» предупредили о возможном банкротстве без поддержки со стороны государства. В отчете компании сказано, что несмотря на улучшение финансового состояния в последние месяцы, имеющихся активов может быть недостаточно для погашения обязательств перед кредиторами. Об этом пишет «Интерфакс».
«Если решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами не будет принято, то высока вероятность возникновения признаков банкротства. В случае получения финансирования в необходимом объеме эмитент (юрлицо, выпускающее ценные бумаги — прим. ред) будет в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность», — сказано в отчете.
С банками-кредиторами уже удалось достичь договоренностей, которые устроят всех. Сейчас «Роснано» ведет диалог с российским правительством о предоставлении дополнительных финансов.

Точные сроки и суммы не называются, что создает «опасную неопределенность», отмечают в организации.

«Роснано» оказалась на грани банкротства в октябре 2023 года. В компании выражают надежду, что в ближайшее время при поддержке государства долг будет погашен, что позволит работать в соответствии с утвержденной стратегией до 2030 года.

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Росстат закрыл публикацию данных о производстве бензина

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#компании
#финансы
#кредит
#банкротство
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Росстат закрыл публикацию данных о производстве бензина
29 мая 2024, 21:08

Фото: iStock/bizoo_n

Росстат больше не будет публиковать статистические данные о производстве бензина. Об этом пресс-служба Минэнерго сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что такое решение было принято для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что с учётом нынешней геополитической ситуации раскрытие такой информации может привести к манипулированию рынком со стороны недобросовестных его участников.

Таким образом, принятие решения о полном скрытии статистики позволит обезопасить энергетическую отрасль России.

Подчёркивается, что решение принято исключительно в отношении бензина. Статистика по производству дизельного топлива будет доступна.

Несмотря на нововведение, 29 мая Росстат опубликовал данные по производству бензина за апрель.

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#росстат
#бензин
#статистика
#данные
#безопасность
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Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в их совместном предприятии
29 мая 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Natalia Garmasheva

Президент РФ Владимир Путин разрешил компании «Рестрим» выкупить 49% акций юридического лица «РТК — сетевые технологии», принадлежащие финскому производителю телекоммуникационного оборудования Nokia. Указанная фирма входит в контур «Ростелекома».
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. Компания «Рестрим» принадлежит ООО «Телеком-1», головной компанией которого является «Вестелеком». А им уже в свою очередь владеет госоператор. В фирме «РТК — сетевые технологии» контрольный пакет акций — 51% — находится как раз у «Вестелекома». Остальные 49% пока принадлежат Nokia.

Финский производитель уже давно покинул российский рынок. Однако, как заявляют в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, его уход, равно как и уход компании Ericsson, не отразится на качестве мобильной связи в России.

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#рынок
#технологии
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#рф
#мобильная связь
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Подмосковных бизнесменов приглашают на конференцию по обмену опытом с Китаем
29 мая 2024, 17:40

Фото: istockphoto / jacoblund

Подмосковных предпринимателей приглашают на конференцию по торгово-экономическому обмену с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Конференция состоится 4 июня в отеле «Ритц-Карлтон».

«Мероприятие пройдет с целью развития торгово-экономического сотрудничества между провинцией Ляонин и Россией. В рамках конференции пройдут B2B-переговоры с компаниями из Китая. Участниками встречи с китайской стороны станут начальник секретариата народного правительства провинции Ляонин Фэна Шоуцюаня, губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэна, председатель Российско-китайской Генеральной торговой палаты Чжоу Лицюня и другие высокопоставленные лица», — подчеркнули в пресс-службе.

Оставить заявку на участие в конференции желающие могут через специалиста Фонда поддержки ВЭД ​Московской области.

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#подмосковье
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В Подмосковье запустили онлайн-сервис по промышленному туризму
29 мая 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области запустили онлайн-сервис «Промышленное кольцо Подмосковья», который поможет познакомиться с предприятиями региона и записаться на экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«С помощью этого сервиса можно виртуально познакомиться с предприятиями региона, записаться на очные экскурсии и мастер-классы, узнать больше о работе местных предприятий. Сервис размещён на инвестиционном портале Московской области», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Сейчас в сервисе представлено около 10 промышленных площадок. Среди них – Истринская сыроварня, Дулёвский фарфоровый завод, Жостовская фабрика, Объединение «Гжель», Загорский трубный завод, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и другие.

В прошлом году в Мининвесте сообщали, что к 2025 году планируется довести количество компаний-участников программы промтуризма в Подмосковье до как минимум 30. Число туристов предполагается увеличить до 25 тыс. в будущем году, а число посещающих промпредприятия школьников – до 3 тыс.


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#сервис
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Путин подписал закон о лимите на банковские переводы
Путин подписал закон о лимите в 100 тыс. руб. на переводы без открытия счёта
29 мая 2024, 16:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счёта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что этим законом вводится ограничение до 100 тысяч рублей на максимальный разовый денежный перевод.

Закон был разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, которые обусловлены отсутствием максимальной суммы переводов для физлиц без открытия банковского счёта с применением упрощённой идентификации.

Закон вступит в силу спустя год со дня официального опубликования.

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#владимир путин
#банк
#экономика
#россия
#закон
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В МИД РФ высказались о введении США торгового эмбарго на весь российский экспорт
Рябков: Москва будет противостоять возможному торговому эмбарго США на экспорт
29 мая 2024, 13:27

Фото: iStock/donfiore

Россия будет противостоять введению США торгового эмбарго на весь российский экспорт. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты ведут с Россией гибридную войну, которая в данный момент находится в горячей фазе. Её целью является оказание психологического воздействия на Россию, чтобы создать неуверенность и беспокойство в бизнесе и в обществе.

Ещё одной целью гибридной войны является внедрение в повестку дня вопросов, которые кажутся нереальными, но в итоге воплощаются за довольно короткое время. К этому может относиться и торговое эмбарго на весь российский экспорт.

Рябков подчеркнул, что в России уже продолжительное время наблюдается тенденция к переориентации поставок на альтернативные рынки. А в бизнес-кругах уже понимают, что США недоговороспособны.

В связи с этим, в России ведётся работа по поиску альтернативных рынков для сбыта продукции, что США не смогли ослабить страну своими ограничениями.

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#сша
#торговля
#экономика
#мид рф
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В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске появится более 20 предприятий
29 мая 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

23 инвестора построят свои предприятия в государственном индустриальном парке «Есипово». Планируется, что к концу 2026 года большинство резидентов не только закончат строительство, но и запустят производство в городском округе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Суммарный объём инвестиций в проекты 23 резидентов индустриального парка «Есипово» превышает 41 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в Солнечногорске не менее 6 тыс. рабочих мест», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Как уточнили в ведомстве, управляющей компанией индустриального парка «Есипово» является Корпорация развития Московской области.

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