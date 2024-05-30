Дмитрий Дубынин возглавит компанию-оператора карт системы «Мир»

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Дмитрий Дубынин станет главой Национальной системы платёжных карт (НСПК). Его кандидатуру согласовал Национальный финансовый совет (НФС) на заседании в Банке России.
Ранее Дубынин работал в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, где курировал развитие технологий цифровой идентификации, напоминает пресс-служба регулятора. Ранее он занимался в Центробанке вопросами развития финансовых технологий.
Национальная система платёжных карт — это оператор платёжной системы «Мир». Она была создана летом 2014 года. Владимир Комлев, руководивший оператором с момента его создания, покинул свой пост в январе 2024 года. 100% акций компании принадлежат Центральному банку РФ.
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Александр Бойцов