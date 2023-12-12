DPA: Две крупные немецкие компании просят компенсировать им инвестиции в Россию

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Siemens Mobility и Volkswagen Bank попросили правительство ФРГ о компенсации за сделанные ими инвестиции в экономику России, сообщает информационное агентство DPA. Компании аргументировали это понесёнными потерями.
Как, в частности, пояснили в Siemens Mobility, её инвестиции в Россию защищались инструментом гарантий со стороны немецкого кабмина, которая логичным образом оказалась свёрнута после начала российской спецоперации на Украине.
Siemens Mobility является железнодорожным подразделением немецкого концерна Siemens, Volkswagen Bank — дочерний банк автогиганта Volkswagen.
Ранее сообщалось, что подобную же заявку о компенсации подал немецкий энергетический концерн Wintershall Dea. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, которая вкладывала средства в «Северный поток», начало вывозить сотрудников из России и искать покупателей бизнеса в стране.
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Siemens Mobility является железнодорожным подразделением немецкого концерна Siemens, Volkswagen Bank — дочерний банк автогиганта Volkswagen.
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Артем Путинцев