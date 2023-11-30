Bloomberg: ЕК представит 12 декабря план евроналога на прибыль с замороженных активов РФ

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Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее генеральный директор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сообщил, что «CПБ биржа» рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов. По словам гендиректора, разрабатываются несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов.
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