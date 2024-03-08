Дубай ввел налог в 20% для иностранных банков

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Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон о введении ежегодного налога в размере 20% для иностранных банков, функционирующих на территории эмирата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.
Действие нового закона будет действовать для всех иностранных банков, в том числе зарегистрированные в свободных экономических зонах эмирата, за исключением тех, которые имеют лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая.
В документе уточняется, что если банк облагается корпоративным налогом в размере 9%, то его сумма будет вычтена из общей суммы налоговых обязательств. То есть, федеральный корпоративный налог и налог на деятельность иностранных банков не будет суммироваться.
За первое нарушение новый закон вводит штраф до 500 тыс. дирхамов ($136,13 тыс.). При повторном нарушении в течение двух лет штраф возрастает до 1 млн дирхамов ($272,26 тыс.).
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В документе уточняется, что если банк облагается корпоративным налогом в размере 9%, то его сумма будет вычтена из общей суммы налоговых обязательств. То есть, федеральный корпоративный налог и налог на деятельность иностранных банков не будет суммироваться.
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Ювелина Бернст