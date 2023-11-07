Bloomberg сообщил о конце российского «бума» на недвижимость в Дубае

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Спрос на недвижимость в Дубае, который возник у россиян после начала специальной операции на Украине, в последнее время резко сократился. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам основателя брокерской компании Whitewill Олега Торбосова, одной из причин сокращения спроса на недвижимость среди россиян является решение некоторых банков России уменьшить число услуг по переводу валюты, в том числе ограничить ежемесячную отправку средств в ОАЭ.
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Екатерина Коршунова