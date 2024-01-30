Экономика России растет быстрее, чем это ожидалось

Крупнейший концерн Toyota и его дочерние фирмы Daihatsu и Hino за 2023 календарный год продали по всему миру 11,23 миллиона автомобилей, грузовиков и автобусов. Это позволило компании обойти Volkswagen и в четвёртый раз подряд стать мировым лидером по производству и продажам автомобилей.