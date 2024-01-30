Экономика России растет быстрее, чем это ожидалось

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Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики в текущем году до 2,6%, что на 1,5% выше оценки от октября 2023 года. Такие данные приводятся в докладе организации.
При этом повысился и прогноз на 2025 год до 1,1%.
Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша в рамках спецбрифинга подтвердил, что российская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем планировалось.
«В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть», — сказал Гуринша в беседе с РИА Новости.
Таким образом, из прогноза Минэкономразвития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,3%.
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