Центробанк РФ изменит формат пресс-релизов по ключевой ставке

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov
Банк России с 1 февраля 2024 года изменит формат своих пресс-релизов. В частности, регулятор будет раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке.
Краткие резюме обсуждения решений по ключевой ставке будут публиковаться на шестой рабочий день после принятия решения, связанных с этим вопросом. Цель этих публикаций состоит в том, чтобы сделать более понятной логику принятия основных решений Центробанка, а также в том, чтобы повысить уровень прозрачности денежно-кредитной политики.
Читайте также:
Набиуллина рассказала о возможном снижении ключевой ставки во втором полугодии
Набиуллина: В России средний срок ипотечного кредита вырос до 25 лет
В Госдуму внесли законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам
Александр Бойцов