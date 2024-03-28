Экономист Лобода: Серьёзных последствий из-за ухода Wienerberger в РФ не будет

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Экономист Андрей Лобода высказал предположение о том, что продажа австрийским концерном по производству кирпичей Wienerberger заводов в России не приведёт к дефициту материала в нашей стране.
«Wienerberger владел всего двумя небольшими кирпичными заводами, совокупная выручка которых в прошлом году составила всего 1,5 млрд руб. Их продажа тоже не самой крупной российской компании на этом рынке никак не сможет оказаться влияние на цены и предложение кирпича в России», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.
Он также напомнил, что доля иностранных производителей кирпича в нашей стране весьма незначительна.
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