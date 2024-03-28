Крупнейший производитель кирпича Wienerberger продал все свои заводы в России

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Компания Wienerberger продала два завода по производству кирпича, которые находятся во Владимирской области и Татарстане. Об этом сообщает РБК.
По информации источника, с 12 февраля текущего года собственником компаний стала фирма «Строймикс», собственником которой является бизнесмен Алексей Филин. Концерн Wienerberger сообщения о совершенной сделке подтвердил.
Стоимость сделки стороны не разглашают. Отмечается, что в прошлом году чистая прибыль завода во Владимирской области составила 83 миллиона рублей, а предприятия в Татарстане — 114,9 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что немецкий производитель бытовой техники и электроники Bosch завершает продажу своих заводов в Ленинградской области турецкому инвестиционному фонду Can Holding.
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Стоимость сделки стороны не разглашают. Отмечается, что в прошлом году чистая прибыль завода во Владимирской области составила 83 миллиона рублей, а предприятия в Татарстане — 114,9 миллиона рублей.
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Екатерина Коршунова