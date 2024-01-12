Экономист Разуваев: До президентских выборов в России рубль будет расти

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Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказал мнение о том, что до марта 2024 года – президентских выборов в России – курс рубля будет укрепляться.
Он отметил, что согласен с прогнозами западным изданий о том, что курсом рубля будет на уровне 80 рублей.
И хотя, по его словам, очень сложно предугадать курс рубля после президентских выборов, экономист высказал предположение, что к концу года курс рубля будет примерно таким же, как в конце прошлого года.
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«На курс национальной валюты повлияет не только увеличение ключевой ставки Центробанка, но и подорожание нефти, а также чрезмерные долговые обязательства США. Все это, как и сдача российскими экспортерами валютной выручки государству, позитивно скажется на росте рубля», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Разуваев.
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Мелисса Тимофеева