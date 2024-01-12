Курс евро впервые за прошедший месяц опустился ниже 97 рублей

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Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые за прошедший месяц, следует из данных Московской биржи.
Отмечается, что рубль продолжает укрепляться на торгах. Впервые с 13 декабря он снизился на 23 копейки, достигнув 96,93 рубля.
Также наблюдается снижение курса доллара сразу на 38 копеек, до 88,21 рубля.
Юань опустился на четыре копейки, составив 12,28 рублей.
Кроме того, на фоне новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поднялись мировые цены на нефть. Так, сырьё марки Brent поднялась на 1,73%, до 78,75 долларов за баррель.
Ранее сообщалось, что в октябре, впервые за полтора года, США импортировали партию нефти из России. В ноябре была произведена повторная закупка. Напомним, что в марте 2022 года в США ужесточили санкции в отношении России, что привело к запрету на импорт энергоносителей.
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Также наблюдается снижение курса доллара сразу на 38 копеек, до 88,21 рубля.
Кроме того, на фоне новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поднялись мировые цены на нефть. Так, сырьё марки Brent поднялась на 1,73%, до 78,75 долларов за баррель.
Ранее сообщалось, что в октябре, впервые за полтора года, США импортировали партию нефти из России. В ноябре была произведена повторная закупка. Напомним, что в марте 2022 года в США ужесточили санкции в отношении России, что привело к запрету на импорт энергоносителей.
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Анастасия Чинкова