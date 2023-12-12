Экономист Скрыль спрогнозировала рост цен на бензин в России в январе

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«Динамика цен на нефть не будет показательна в отношении установления цен на бензин и дизельное топливо. В структуре цен присутствует доля цены на нефть, но она составляет лишь 15-20%. Остальная часть — это акцизы, пошлины, налоги и затраты производителей. Отечественная нефтегазовая отрасль представлена в основном государственными компаниями, что изначально снижает конкурентную среду, но позволяет оперативно регулировать рынок», — добавила в беседе с Газета.ру Скрыль.
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