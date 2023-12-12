Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Экономист Скрыль спрогнозировала рост цен на бензин в России в январе

Экономист Скрыль спрогнозировала рост цен на бензин в России в январе

12 декабря 2023, 15:36
Фото: istockphoto.com/kckate16

Фото: istockphoto.com/kckate16

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что в январе 2024 года цены на бензин в России могут вырасти на 0,38%.

Она отметила, что в ближайшей перспективе цены на бензин и дизельное топливо будут подниматься в пределах темпов инфляции.

«Динамика цен на нефть не будет показательна в отношении установления цен на бензин и дизельное топливо. В структуре цен присутствует доля цены на нефть, но она составляет лишь 15-20%. Остальная часть — это акцизы, пошлины, налоги и затраты производителей. Отечественная нефтегазовая отрасль представлена в основном государственными компаниями, что изначально снижает конкурентную среду, но позволяет оперативно регулировать рынок», — добавила в беседе с Газета.ру Скрыль.

Читайте также:

Опасная игра: В Топливном союзе раскрыли, чем чревато госрегулирование цен на бензин

В Кабмине дали оценку идее регулирования цен на бензин и дизель

Россия возобновила экспорт бензина, сообщили в Минэнерго
#бензин
#топливо
#рынок
#цены
Читайте нас в
Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба и хлебобулочных изделий
12 декабря 2023, 15:07

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье за 10 месяцев этого года изготовили без малого 27,5 % общего объёма хлеба и хлебобулочных изделий в Центральном федеральном округе. Такой статистикой поделился зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«По данным Федеральной службы государственной статистики, Московская область по объёму производства хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, занимает первое место в ЦФО и России. Этот объём за 10 месяцев 2023 года превысил 461 тыс тонн, что на 7,2 % выше аналогичного периода 2022 года. Второе место – у Москвы с объёмом производства 396,7 тыс тонн», – отметил Мурашов.
По его словам, таких высоких результатов удалось добиться за счёт работы производств региона – таких как заводы «Щёлковохлеб», «Калининградхлеб» из Королёва, «Рузский хлебозавод», «Хлеб Сбурова» из Серпухова, а также Коломенский булочно-кондитерский холдинг «Коломенское поле», который лидирует в производстве хлебобулочных изделий в России.

Читайте также:

В Истре построят производство оборудования для альпинизма за 1 млрд рублей

Число самозанятых в Московской области увеличилось до 640 тыс

В ОЭЗ «Дубна» заработает производство импортозамещающих стройматериалов
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
#хлеб
#производство
#завод
#экономика
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Истре построят производство оборудования для альпинизма за 1 млрд рублей
12 декабря 2023, 14:25

Фото: Istockphoto / Remains

В Подмосковье появится производство стационарных и мобильных устройств для альпинизма. К строительству второй очереди производственно-складского комплекса в городском округе Истра приступила компания «ВЕНТО», сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.

Компания выпускает средства защиты для безопасной работы на высоте. Инвестпроект предполагает расширение действующего производства и будет реализован в две очереди. Завершить строительство и запустить первую очередь планируется в первом квартале будущего года. Вторая будет запущена ещё через год. 
 
Объём инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. На предприятии создадут не менее 200 рабочих мест.
 
30 лет назад компанию «ВЕНТО» создали энтузиасты-альпинисты для производства оборудования, которое можно было бы применять в горах. Сейчас она производит анкерные и противовесные системы, учебные полигоны, защитные ограждения, страховочные привязи и многое другое. 
 
В связи с курсом на импортозамещение предприятие приняло решение значительно расширить линейку выпускаемой продукции. Например, в этом году было запущено производство снаряжения для спецназа, механизмов для подъёма животных с помощью вертолёта, а также специальных привязей для специалистов, занимающихся деревьями.
 
Читайте также:

Число самозанятых в Московской области увеличилось до 640 тыс

В ОЭЗ «Дубна» заработает производство импортозамещающих стройматериалов

Екатерина Зиновьева подвела итоги работы промышленности Подмосковья
#экономика
#мининвест мо
#производство
#строительство
#истра
#импортозамещение
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Минфин и ЦБ предложили использовать цифровые права в международных расчетах
12 декабря 2023, 14:09

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков сообщил, что Министерство финансов и Банк России подготовили законопроект, позволяющий использовать цифровые права в международных расчетах. Об этом Чебесков рассказал во время выступления на круглом столе «Криптовалюта и будущее цифровых финансов» Института международных исследований МГИМО МИД России.
Чебесков выразил надежду на то, что в весеннюю сессию его удастся принять. Напомним, по нынешнему законодательству  использование цифровых прав в международных расчетах запрещено.

В Центробанке также заявляли о том, что законопроект об использовании цифровых прав, а именно цифровых финансовых активов для трансграничных расчетов, проходит межведомственное согласование.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. 

Читайте также:

«Связной» признали банкротом

Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу

Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год
#антон силуанов
#законопроект
#министр
#счёт
#минфин
#банк россии
Читайте нас в
«Связной» признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотовый ретейлер «Связной»
12 декабря 2023, 13:39

Сегодня, 12 декабря, Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера «Связной», сеть которого насчитывает более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах РФ. Такие данные следуют из электронной картотеки арбитражных дел.
Отмечается, что в 2022 году к «Связному» подали порядка 79 исков на 14,26 миллиарда рублей. Истцами являлись кредиторы, поставщики, арендодатели и логистические организации.

Напомним, первые магазины «Связной» открылись в 2002 году. В феврале текущего года в компании сообщили, что планируется подача заявления на банкротство. Иск был подан в марте одним из кредиторов ретейлера (основными кредиторами являются Совкомбанк, Альфа-банк и Merlion). Делом занялся Арбитражный суд, процедура наблюдения продлится до 5 декабря.

Читайте также:

Компания «Связной» закрыла все точки сети в Москве и Санкт-Петербурге

Путин подписал закон, разрешающий УДО для женщин с детьми до четырех лет

МВФ оценил сроки завершения украинского конфликта
#суд
#банк
#закон
#банкротство
#компании
#магазин
Читайте нас в
Эксперт Шорников: Ставки по автокредитам в России достигнут 19-23%
12 декабря 2023, 04:23

Фото: iStock/dikushin

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников заявил, что в России в первые месяцы 2024 года ставки по рыночным программам автокредитования могут вырасти до 19–23%. Это связано с ожидаемым ростом ключевой ставки ЦБ, пояснил специалист в беседе с РИА Новости.
«В первом квартале 2024 года ставки по автокредитам могут вырасти в пределах 1 процентного пункта. Полная стоимость кредита по не субсидированным программам автокредитования ожидается в переделах 19-23% в зависимости от сегмента рынка и условий банков», — цитирует агентство слова собеседника.

При этом возможный рост ключевой ставки сверх прогнозов аналитиков может привести к ещё большему удорожанию продукта. На фоне этого произойдёт временное охлаждение рынка, так как россияне не готовы к ставкам на уровне 25% и выше, добавил Шорников. 

Специалист предположил, что доля транспортных средств из Китая на российском рынке составит около 40%. Такой же объём займут автомобили российского производства.

«Оставшаяся доля будет заполнена все еще популярными у покупателей марками из Европы, Азии и США, официально не представленных в РФ и завезенных по параллельному импорту через третьи страны», — считает Александр Шорников.

Читайте также:

Экономист Коныгин раскрыл, что будет с ключевой ставкой и рублём до конца года

В Центробанке рассказали о способе продажи заблокированных иностранных активов

Экономист Фрумина объяснила, почему нельзя верить рекламе «выгодных» вкладов
#автомобили
#рост
#россияне
#рф
Читайте нас в
DPA: Две крупные немецкие компании просят компенсировать им инвестиции в Россию
12 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/andriano_cz

Siemens Mobility и Volkswagen Bank попросили правительство ФРГ о компенсации за сделанные ими инвестиции в экономику России, сообщает информационное агентство DPA. Компании аргументировали это понесёнными потерями.
Как, в частности, пояснили в Siemens Mobility, её инвестиции в Россию защищались инструментом гарантий со стороны немецкого кабмина, которая логичным образом оказалась свёрнута после начала российской спецоперации на Украине.

Siemens Mobility является железнодорожным подразделением немецкого концерна Siemens, Volkswagen Bank — дочерний банк автогиганта Volkswagen.

Ранее сообщалось, что подобную же заявку о компенсации подал немецкий энергетический концерн Wintershall Dea. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, которая вкладывала средства в «Северный поток», начало вывозить сотрудников из России и искать покупателей бизнеса в стране. 

Читайте также:

Кабмин утвердил правила компенсации иностранным фирмам за их активы в РФ

Bloomberg: ЕК представит 12 декабря план евроналога на прибыль с замороженных активов РФ

Wintershall Dea подтвердило окончательное решение уйти из России
#германия
#россия
#компенсации
#компании
#бизнес
Читайте нас в
Экономист Коныгин раскрыл, что будет с ключевой ставкой и рублём до конца года
Экономист Коныгин предсказал доллар по 90 рублей после повышения ключевой ставки
12 декабря 2023, 03:24

Фото: iStock/Larisa Rudenko

Экономист Сергей Коныгин заявил, что Банк России на заседании в пятницу, 15 декабря, не станет резко поднимать ставку, как это произошло в октябре. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Прайм».
Банк России 15 декабря проведёт последнее в 2023 году заседание по ключевой ставке.

«На этот раз мы ожидаем повышения до 16%», — цитирует издание слова собеседника.

Коныгин полагает, что такое решение регулятора будет связано с ускорением инфляции в стабильных компонентах по итогам прошлого месяца. По его словам, как минимум в первом полугодии 2024 года ставка останется высокой, а в будущем возможен цикл понижения до 12-13%. Из-за этого в декабре курс рубля будет держаться в районе 90-93 за доллар, заключил Сергей Коныгин.

Читайте также:

Экономист Фрумина объяснила, почему нельзя верить рекламе «выгодных» вкладов

В Центробанке рассказали о способе продажи заблокированных иностранных активов

Аналитик Рясков предрёк повышение ставки ЦБ
#доллар
#банк
#курс
#заседание
#курс рубля
#банк россии
#ставка
#цб
Читайте нас в
В США приняли закон о запрете импорта урана из России
12 декабря 2023, 02:47

Фото: iStock/vchal

В США одобрили законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана из Российской Федерации.
«В поддержку закона о запрете импорта российского урана высказалось необходимое большинство конгрессменов. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года», — цитирует РИА Новости заявление палаты представителей США.

Уточняется, что право отменить запрет на импорт урана из России остаётся за американским министром энергетики. Он может воспользоваться им в том случае, если другие источники поставок урана станут недоступны или поставка топлива из РФ будет отвечать национальным интересам США.

Читайте также:

За год запасы нефти в США сократились до минимума за 30 лет

Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

В Центробанке рассказали о способе продажи заблокированных иностранных активов
#сша
#ограничение
#запрет
#заявление
#импорт
#новости
#рф
#россия
Читайте нас в
Экономист Фрумина объяснила, почему нельзя верить рекламе «выгодных» вкладов
12 декабря 2023, 02:19

Фото: iStock/wildpixel

Экономист Светлана Фрумина заявила, что банки в период нестабильности привлекают клиентов, обещая вклады с высокой доходностью. Однако не во всех случаях такой рекламе можно доверять, пишет «Прайм».
Специалист пояснила, что банкам нужны «длинные» деньги, но им трудно в течение длительного срока обеспечивать высокую доходность, так как за это время может измениться ключевая ставка. В такой ситуации клиентам предлагают повышенные ставки на определенных условиях — например, лишь для части срока или суммы вклада. Зачастую такие ставки начисляются только зарплатным клиентам или активным пользователям приложения банка, отметила Фрумина.

Она предупредила, что вклады с плавающей ставкой могут сулить определённые риски. Как правило, доходность по ним ниже, чем по вкладам с фиксированным процентом, и напрямую зависит от множества непредвиденных факторов.

«Поэтому к предложениям банковских продуктов с высокой переменной доходностью следует относиться с осторожностью», — резюмировала Светлана Фрумина.

Читайте также:

Юрист Гусятников: Банк может списать деньги без согласия клиента

Финконсультант Гордиенко допустила поднятие доллара выше 100 рублей

Общественница Красникова назвала причины плохих финансовых привычек
#деньги
#банк
#приложения
#ключевая ставка
#вклады
#доходы
Читайте нас в
Достижения.рф