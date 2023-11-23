В Кабмине дали оценку идее регулирования цен на бензин и дизель

Фото: istockphoto/bizoo_n
В кабинете министров России не поддержали законопроект о регулировании стоимости бензина и дизельного топлива. Об этом сказано в отзыве правительства на соответствующую инициативу, которую подготовила и внесла на рассмотрение в Государственную думу фракция ЛДПР.
В правительстве отметили, что данные меры приведут к дестабилизации рыночного ценообразования, снизят инвестиционную привлекательность нефтеперерабатывающей отрасли и затормозят развитие сети автозаправочных станций.
Читайте также:
Россия возобновила экспорт бензина, сообщили в Минэнерго
Глава Минэнерго Шульгинов: Власти обсуждают отмену запрета экспорта бензина
Путин в ноябре и декабре ждет доклады о стабилизации цен на бензин
Александр Бойцов