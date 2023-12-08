Экономисты охарактеризовали динамику российского госбюджета

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В ноябре доходы федерального бюджета России стали меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Данную отрицательную динамику специалисты в основном связывают с не слишком благоприятной ситуацией на сырьевых рынках.
Минфин не приводит ежемесячных данных о поступлениях в казну государства. Однако, учитывая то, что с начала 2023 года и до 30 ноября бюджет пополнился на 25,963 триллиона рублей, несложно подсчитать, что в октябре доход страны составил 2,85 триллиона рублей. В октябре этот показатель равнялся 3,37 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы России за одиннадцатимесячный период составили 8,226 триллиона рублей.
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Александр Бойцов