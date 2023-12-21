Евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября

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Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 26 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
По информации на 12.28 мск, курс американской валюты вырос на 1,28 рубля, до 92,24 рубля, евро увеличился на 1,74 рубля и достиг отметки 101,4 рубля.
Ранее сообщалось, что курс евро превысил 100 рублей впервые с 7 декабря. По данным на 11:59 мск, европейская валюта находилась на отметке 100,04 рубля. В тот же момент доллар прибавлял 0,37%, поднимаясь до 91,3 рубля.
Напомним, в ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года.
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Ранее сообщалось, что курс евро превысил 100 рублей впервые с 7 декабря. По данным на 11:59 мск, европейская валюта находилась на отметке 100,04 рубля. В тот же момент доллар прибавлял 0,37%, поднимаясь до 91,3 рубля.
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Екатерина Коршунова