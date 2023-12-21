Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов

Курс евро превысил 100 рублей впервые с 7 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По данным на 11:59 мск, европейская валюта находилась на отметке 100,04 рубля. В тот же момент доллар прибавлял 0,37%, поднимаясь до 91,3 рубля.



Напомним, в ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года.



Ранее сообщалось, что российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности, сообщает РИА Новости. За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро.



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Екатерина Коршунова