Еврокомиссия резко улучшила прогноз динамики ВВП России в 2023 году

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Европейская комиссия заметно улучшила свой прогноз по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) в России. Вместо ожидавшегося весной падения на 0,9% теперь предполагается его рост на 2%.
Впрочем, российские власти ожидают, что эти цифры будут выше. Например, министр экономического развития РФ Максим Решетников недавно заявил, что в 2024 году рост ВВП в России составит 3%. Официальный прогноз его ведомства предполагает рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8%. Министр также подчеркнул, что подъем экономических показателей сопровождается увеличением реальных доходов населения и ростом промышленности и инвестиций.
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