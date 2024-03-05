Европа планирует увеличить темпы своего оборонного производства

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Европейская комиссия хочет значительно увеличить производство оборонной продукции и побудить страны-члены ЕС активно закупать товары у европейских производителей, а не за пределами региона, передает журнал Der Spiegel.
Ранее генерал-лейтенант Марк Тис заявил о серьезном дефиците боеприпасов, с которым может столкнуться ЕС в случае начала полномасштабных боевых действий.
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Александр Климов