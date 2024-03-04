Дефицит боеприпасов в ЕС: «Придётся бросаться камнями»

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В случае начала боевых действий Евросоюз столкнется с серьезным дефицитом боеприпасов, заявил генерал-лейтенант в отставке Марк Тис. Об этом военный заявил порталу Merkur.de.
По словам Тиса, запасы боеприпасов в странах ЕС чрезвычайно низки, особенно речь идет о высококачественных боеприпасах.
Генерал-лейтенант отметил, что оборонная промышленность ЕС не сможет быстро выполнить оборонные заказы. Тис предупредил, чтобы поставить на поток изготовление даже самых простых снарядов НАТО калибром 5,56, потребуется до семи лет ожидания.
По его мнению, НАТО не сможет вовремя доставлять боеприпасы и вооружение европейским странам — нфраструктура и процессы поставок не рассчитаны на такой массовый поток. Таким образом дефицит боеприпасов ставит под угрозу безопасность Европы.
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«Через несколько часов (с начала боевых действий – ред.) нам придется бросаться камнями», - подчеркнул он в интервью.
По его мнению, НАТО не сможет вовремя доставлять боеприпасы и вооружение европейским странам — нфраструктура и процессы поставок не рассчитаны на такой массовый поток. Таким образом дефицит боеприпасов ставит под угрозу безопасность Европы.
«Мы не готовы к войне. Мы не можем защитить себя», - заявил Марк Тис.Ситуация с дефицитом боеприпасов в ЕС усугубляется тем, что страны НАТО передают все больше своих запасов Украине для помощи в конфликте с Россией. Кроме того, в апреле 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что объёмы используемых Украиной боеприпасов во много раз превышают объёмы их производства странами альянса.
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Сергей Калугин