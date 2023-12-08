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Евросоюз готовит новый законопроект против поставщиков газа из России

FT: новый закон ЕС позволит выходить из контрактов с поставщиками газа из РФ
08 декабря 2023, 10:05
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Евросоюз намерен предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ. Об этом сообщает Financial Times.

Один из высокопоставленных чиновников блока заявил, что данное предложение может предоставить энергетическим организациям Европейского союза основу для выхода из контрактов с поставщиками газа из России без необходимости выплаты компенсации. Отмечается, что переговорщики из государств-членов Евросоюза и Европарламента одобрят данный проект в пятницу.

Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза (ЕС) в июле 2023 года импортировали рекордное количество российского трубопроводного газа. Такие данные привелись в ежемесячном отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Отчет также указывает, что импорт трубопроводного газа в ЕС увеличился на 16% в июле 2023 года по сравнению с июнем, составив 13,5 млрд кубометров.

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Экономисты охарактеризовали динамику российского госбюджета
В ноябре доходы российского федерального бюджета снизились до 2,85 трлн рублей
08 декабря 2023, 12:19

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

В ноябре доходы федерального бюджета России стали меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Данную отрицательную динамику специалисты в основном связывают с не слишком благоприятной ситуацией на сырьевых рынках.
Как ранее сообщало российское министерство финансов, средняя цена нефти марки Urals в октябре составляла 81,52 доллара  за баррель. В ноябре ее стоимость упала до 72,84 доллара. Последний месяц осени принес в российскую казну 2,85 триллиона рублей. Общие доходы бюджета за январь-октябрь нынешнего года составили 23,107 триллиона рублей. 

Минфин не приводит ежемесячных данных о поступлениях в казну государства. Однако, учитывая то, что с начала 2023 года и до 30 ноября бюджет пополнился на 25,963 триллиона рублей, несложно подсчитать, что в октябре доход страны составил 2,85 триллиона рублей. В октябре этот показатель равнялся 3,37 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы России за одиннадцатимесячный период составили 8,226 триллиона рублей.

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Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%
08 декабря 2023, 11:52

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%. Об этом сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов в рамках выставки-форума «Россия».
По словам министра финансов, для того, чтобы люди этого не почувствовали, повышаются все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2023 года инфляция будет нормальной — около 5%. Глава государства отметил, что это является хорошим значением, так как «для нас слишком низкая инфляция — не очень большой подарок». В апреле этого года инфляция замедлилась до 2,3%, что является минимумом с февраля 2020 года.

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что годовая инфляция начнёт снижаться весной 2024 года. Она объяснила, что инфляция начнёт снижаться только весной, поскольку на это сильно повлияла статистика первой половины 2022 года, когда показатели инфляции были низкими.

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Евросоюз готовит новый законопроект против поставщиков газа из России
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#экономика
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Украинцы нашли способ обходить блокировку КПП на польской границе
Украина массово ввозит в Польшу грузовые фуры на товарных поездах
08 декабря 2023, 11:10

Фото: istockphoto/Apriori1

Украинские перевозчики нашли способ обходить заблокированные контрольно-пропускные пункты на польской границе. Теперь они ввозят груженые фуры на территорию сопредельного государства на товарных поездах.
По свидетельству телеграм-канала «Свежести», на  переходе у польского города Хрубешув стоит полностью укомплектованный железнодорожный состав, где на платформах готовы к въезду полуприцепы и тягачи с грузами. Заместитель директора департамента коммерческой работы Украинской железной дороги Валерий Ткачев сообщил, что наготове стоят еще 23 вагона, в которых вместо грузов стоят автомобильные фуры. После первого тестового поезда переправку грузов таким способом планируется осуществлять на регулярной основе.

После начала 6 ноября блокировки польскими дальнобойщиками КПП на границе, последствия этого ощущает на себе как украинский бизнес (товары гниют либо мерзнут на складах), так и солдаты на передовой. По словам одного из военнослужащих ВСУ, они уже месяц ждут два заказанных и обещанных им прибора ночного видения, которые застряли на польской границе.

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#польша
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Российские банки повысили первоначальный взнос по льготной ипотеке до 50%
В Гильдии риэлторов рассказали о повышении взноса по ипотеке до 50%
08 декабря 2023, 11:03

Фото: IStock/gopixa

Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, заявил глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Руководитель комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Ирина Киселева рассказала в эфире «Радио 1», что некоторые банки уже начали повышать первоначальный взнос по льготным ставкам до 50%.  
«Совкомбанк уже поднял первоначальный взнос по всем льготным программам, которые у них были представлены до 50 процентов. Газпромбанк пока сделал 30 процентов. Я думаю, что остальные банки точно поднимут, потому что если в кулуарах говорят о повышении первоначального взноса, это приводит к 100-процентному принятию решения», — рассказала Ирина Киселева. 
По словам специалиста, такая реакция банков говорит о перегреве ипотечного рынка. Россияне массово начали брать льготные кредиты на недвижимость, а выделенные властями деньги на поддержку программ заканчиваются. 
«Несмотря на эти страшные новости ипотека упала по выдаче за последние полтора месяца всего на 20 процентов. Сбербанк говорит о том, что их показатели по выдаче зашкаливает, они всё равно бьют рекорды по выдаче, несмотря на небольшое охлаждение на фоне того, что первоначальный взнос подняли до 20 процентов, и на вторичку поставили заградительные ставки», — заключила специалист.
По мнению Киселевой, правительство продолжить поддерживать льготные программы. Для небольшого охлаждения рынка, власти могут сделать ипотеку адресной. 

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#ипотека
#недвижимость
#льготные взнос
#правительство
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Россиян предупредили о скором росте тарифов ЖКХ из-за нового закона
Эксперт в сфере ЖКХ Толмачев предупредил о скором росте тарифов ЖКХ
08 декабря 2023, 09:16

Фото: IStock/Evgen_Prozhyrko

Госдума отменила комиссию за оплату ЖКХ, но только для физлиц, которые нуждаются в соцподдержке. Соответствующий проект закона депутаты приняли накануне в третьем окончательном чтении. В документе речь идёт о пенсионерах, инвалидах, малоимущих, ветеранах боевых действий и других граждан.
Однако другим россиянам, которые не попали в этот список, придется столкнуться с повышением тарифов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.
«Эта история закончится повышением тарифов, потому что для того, чтобы определить адресную помощь, необходима специальная работа. Эта работа должна быть оплачена, и она будет стоить ровно три процента от стоимости комиссии, от этих тарифов. И если мы говорим, что якобы для малоимущих будет освобождение, то для того, чтобы найти таких малоимущих, определить это все, с нас остальных будут эти дополнительные несколько процентов собираться», — отметил Александр Толмачев.
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#жкх
#комиссия
#тариф
#россия
#госдума
#закон
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США втрое нарастили закупки урана из России
«РИА Новости»: США втрое нарастили покупки урана из РФ
08 декабря 2023, 08:18

Фото: istock / Yury Karamanenko

В октябре 2023 года США нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонны. Информацию сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистики.
Такие объемы ресурса обошлись Соединенным Штатам в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупной закупкой урана для США с июня 2023-го года, причем РФ оказалась вторым главным поставщиком урана в страну.

Итоговый объем закупок этого топлива США составил почти 176 тонн на сумму 300 млн долларов. Главным поставщиком стала Великобритания, продавшая США в октябре 98,3 тонны урана за 177,4 млн долларов, хотя в прошлый месяц поставок не было. Также уран покупали у Китая и Нидерландов.

Ранее сообщалось, Россию не допустили до встречи «ядерной пятерки». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#данные
#великобритания
#новости
#рф
#топливо
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Глава ВТБ Костин раскрыл, вернётся ли доллар к отметке в 100 рублей
Глава ВТБ Костин: доллар до конца 2023 года будет плавать в районе 90 рублей
07 декабря 2023, 19:36

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В настоящее время нет оснований для укрепления рубля, но повышение курса доллара до 100 рублей вряд ли ожидается в этом году. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
Он отметил, что до конца года, предполагается, что курс доллара будет колебаться в районе 90 рублей, но возможно и повышение, которое, тем не менее, не превысит сторублёвый порог. 

Костин сообщил, что недавнего укрепления курса удалось достичь благодаря повышению ключевой ставки, а также принятию административных мер по продаже валюты экспортёрам. 

Глава российского банка отметил, что не видит угрозы дальнейшей девальвации, поскольку курс сможет достичь равновесия. Также он подчеркнул, что снижение курса рубля не сильно сказывается на инфляции. 

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#рубль
#доллар
#курс
#экономика
#банк
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Резиденты подмосковных индустриальных парков уже инвестировали 550 млрд рублей
07 декабря 2023, 18:55

Фото: Мининвест МО

Общий объём инвестиций резидентов всех 69 подмосковных индустриальных парков достиг 549 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в 69 индустриальных подмосковных парках успешно работают более 1,5 тыс компаний. Они занимаются производством, логистикой, торговлей, активно инвестируют в своё развитие. Общий объём фактически осуществлённых ими инвестиций уже составил 549 млрд рублей. Уже более половины индустриальных парков Московской области заполнены на 100%», – отметила зампред.
Для компаний, планирующих локализацию на площадках индустриальных парков региона, запущен сервис «Начни бизнес в индустриальном парке». Найти площадку и обратиться за услугой можно на инвестиционной карте Московской области.

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#индустриальный парк
#екатерина зиновьева
#московская область
#подмосковье
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Путин удивился росту числа иностранных компаний в России
Путин: число зарубежных компаний в РФ увеличилось с 2022 года
07 декабря 2023, 17:41

Фото: сайт Кремля

В России увеличилось число зарубежных компаний с марта 2022 года, несмотря на давление политических элит Запада. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что сам удивился такому показателю.
По словам главы государства, с марта 2022 года по ноябрь 2023 года число зарубежных компаний в России увеличилось.

«Хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических элит Запада, количество зарубежных структур, работающих в России, не сократилось. Представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материал посмотрел. Увеличилось», - сказал Путин.

Он отметил, что в марте прошлого года в России было зарегистрировано 24,1 тысячи иностранных организаций. Уже в ноябре текущего года это число увеличилось на 1,5 тысячи и достигло 25,6 тысяч.

По словам российского лидера, данный показатель указывает на то, что иностранные компании хотят работать в России.

Напомним, глава государства выступает на форуме ВТБ «Россия зовет», который проходит в Москве. По словам Путина, в ближайшее время монополия крупнейших западных банков будет подорвана.Глава государства также отметил, что Россия выступает за развитие экономики демократическим путем, в отличии от США, которые эксплуатируют союзников и иные страны.

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