Евросоюз готовит новый законопроект против поставщиков газа из России

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Евросоюз намерен предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ. Об этом сообщает Financial Times.
Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза (ЕС) в июле 2023 года импортировали рекордное количество российского трубопроводного газа. Такие данные привелись в ежемесячном отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Отчет также указывает, что импорт трубопроводного газа в ЕС увеличился на 16% в июле 2023 года по сравнению с июнем, составив 13,5 млрд кубометров.
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