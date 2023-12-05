Минфин предлагает сократить максимальный размер кредита по льготной ипотеке

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Минфин РФ предлагает урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы и Петербурга вдвое, до 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно выделило 95 миллиардов рублей на программы льготного кредитования для россиян. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что правительство реализует большое количество мер, направленных на поддержку сферы льготного кредитования.
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Екатерина Коршунова